27 Ekim İsrail seçimlerinin beklenmedik senaryoları

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail parlamentosu Knesset seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya açıkça "tam ve koşulsuz" destek vereceğini açıkladı.

DW yayın organının haberine göre, Beyaz Saray lideri 18 Ekim'de Truth Social platformundaki sayfasında bu kararını Washington ve Tel Aviv'in İran'a karşı ortak stratejik çıkarlarıyla açıkladı. Ancak bu destek, yerel siyasi arenada Netanyahu'nun "Likud" partisinin anketlerde muhalefete karşı geride kaldığı kritik bir döneme denk geliyor.

"Başka bir lider gelirse İran ile yalnız kalırız": Trump'ın temel iddiası

ABD Başkanı, Netanyahu'nun iktidarda kalmasını bölgesel güvenliğin temel garantisi olarak görüyor:

İran tehdidi ve tek müttefik: Trump, İsrail'e başka bir lider gelmesi durumunda Washington'ın Tahran'a karşı tek başına, yalnız kalmak zorunda kalacağını vurguladı. Kendisi ise böyle bir yola girme niyetinde olmadığını açıkça belirtti;

Ortak saldırılar: ABD lideri, Netanyahu hükümetiyle iş birliği içinde İran rejimine askeri ve mali açıdan sürekli darbeler indirildiğini kaydetti;

Baskı durmayacak: Tahranlı yetkililer dış politikalarını değiştirmedikçe ortak baskı ve yaptırımların devam edeceği belirtildi.

Anket sonuçları: Gadi Eisenkot önde gidiyor

Trump'ın kesin desteğine rağmen, İsrail içindeki hava mevcut başbakanın lehine değil:

"Yashar" partisi önde: The Jerusalem Post tarafından aktarılan kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail ordusunun eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif "Yashar" partisi seçimlerde 22 sandalye kazanabilir;

"Likud" geride kalıyor: Mevcut hükümetin ana gücü olan Netanyahu'nun "Likud" partisinin ise sadece 19 sandalye ile ikinci sıraya düşmesi bekleniyor;

Eşit güçler: Partilerin bireysel performanslarından bağımsız olarak, hükümet yanlıları ve muhalefet bloklarının toplam potansiyelleri birbirine çok yakın kalmaya devam ediyor.

61 sandalye sorunu ve siyasi kriz riski

Knesset'teki toplam 120 sandalyeden çoğunluğu oluşturmak ve yeni bir hükümet kurmak için en az 61 oy birleştirmek gerekiyor. Bu nedenle, tek bir partinin daha fazla sandalye alması mutlak zaferini garanti etmiyor: