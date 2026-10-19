27 Ekim İsrail seçimlerinin beklenmedik senaryoları

·10·Dünya
27 Ekim İsrail seçimlerinin beklenmedik senaryoları

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail parlamentosu Knesset seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya açıkça "tam ve koşulsuz" destek vereceğini açıkladı.

DW yayın organının haberine göre, Beyaz Saray lideri 18 Ekim'de Truth Social platformundaki sayfasında bu kararını Washington ve Tel Aviv'in İran'a karşı ortak stratejik çıkarlarıyla açıkladı. Ancak bu destek, yerel siyasi arenada Netanyahu'nun "Likud" partisinin anketlerde muhalefete karşı geride kaldığı kritik bir döneme denk geliyor.

"Başka bir lider gelirse İran ile yalnız kalırız": Trump'ın temel iddiası

ABD Başkanı, Netanyahu'nun iktidarda kalmasını bölgesel güvenliğin temel garantisi olarak görüyor:

  • İran tehdidi ve tek müttefik: Trump, İsrail'e başka bir lider gelmesi durumunda Washington'ın Tahran'a karşı tek başına, yalnız kalmak zorunda kalacağını vurguladı. Kendisi ise böyle bir yola girme niyetinde olmadığını açıkça belirtti;

  • Ortak saldırılar: ABD lideri, Netanyahu hükümetiyle iş birliği içinde İran rejimine askeri ve mali açıdan sürekli darbeler indirildiğini kaydetti;

  • Baskı durmayacak: Tahranlı yetkililer dış politikalarını değiştirmedikçe ortak baskı ve yaptırımların devam edeceği belirtildi.

Anket sonuçları: Gadi Eisenkot önde gidiyor

Trump'ın kesin desteğine rağmen, İsrail içindeki hava mevcut başbakanın lehine değil:

  • "Yashar" partisi önde: The Jerusalem Post tarafından aktarılan kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail ordusunun eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif "Yashar" partisi seçimlerde 22 sandalye kazanabilir;

  • "Likud" geride kalıyor: Mevcut hükümetin ana gücü olan Netanyahu'nun "Likud" partisinin ise sadece 19 sandalye ile ikinci sıraya düşmesi bekleniyor;

  • Eşit güçler: Partilerin bireysel performanslarından bağımsız olarak, hükümet yanlıları ve muhalefet bloklarının toplam potansiyelleri birbirine çok yakın kalmaya devam ediyor.

61 sandalye sorunu ve siyasi kriz riski

Knesset'teki toplam 120 sandalyeden çoğunluğu oluşturmak ve yeni bir hükümet kurmak için en az 61 oy birleştirmek gerekiyor. Bu nedenle, tek bir partinin daha fazla sandalye alması mutlak zaferini garanti etmiyor:

  • Muhalefet koalisyonu mu yoksa sağ kanat mı? AP ajansının analizine göre, ilk senaryo muhalefetin sol, merkez ve sağ partileri tek bir blokta toplaması; ikinci yol ise Netanyahu'nun aşırı sağcı siyasi güçlerle mevcut ittifakını korumasıdır;

  • Arap partilerinin "altın oyu": Ülkedeki seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Arap nüfusun çıkarlarını temsil eden partilere anketlerde 13-15 sandalye veriliyor. Kritik anlarda güç dengesini değiştirebilirler;

  • Erken seçim ihtimali: Eğer taraflardan hiçbiri 61 sandalyeye ulaşamazsa, İsrail uzun süreli bir siyasi çıkmaza girebilir ve erken seçimler düzenlenebilir.

Donald TrumpBinyamin NetanyahuLikud Partisiİsrail Parlamento SeçimleriOrta Doğu Siyaseti
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

27 Ekim'deki kader sınavı: Netanyahu ve General Eisenkot yarışının sonu ne olacak?27 Ekim'deki kader sınavı: Netanyahu ve General Eisenkot yarışının sonu ne olacak?17 Ekim 10:34Suudi Veliaht Prensi, İsrail ile Husilere karşı ortak saldırı düzenlemeyi reddettiSuudi Veliaht Prensi, İsrail ile Husilere karşı ortak saldırı düzenlemeyi reddetti14 Ekim 23:05Ahmad eş-Şara gizli anlaşmalar ve yabancı üslerin tasfiyesi hakkındaki detayları açıkladıAhmad eş-Şara gizli anlaşmalar ve yabancı üslerin tasfiyesi hakkındaki detayları açıkladı23 Eylül 13:05«Böyle bir katliamı hiç görmedim»: BM Genel Sekreteri ve Lula, İsrail'i soykırımla suçladı«Böyle bir katliamı hiç görmedim»: BM Genel Sekreteri ve Lula, İsrail'i soykırımla suçladı23 Eylül 09:58İsrailli bakanın videosu uluslararası çapta büyük bir krize yol açtıİsrailli bakanın videosu uluslararası çapta büyük bir krize yol açtı21 Mayıs 12:20Netanyahu, Gazze'deki işgal alanını genişletme talimatı verdiNetanyahu, Gazze'deki işgal alanını genişletme talimatı verdi29 Mayıs 14:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor