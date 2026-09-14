İsveç'te seçimlerde sol muhalefet liderliği ele geçirdi, sağcılar ise tahtı kaybediyor

Kuzey Avrupa'nın en istikrarlı ve etkili ülkelerinden biri sayılan İsveç'te Pazar günü yapılan parlamento seçimleri, Avrupa siyasi haritasında gerçekten dramatik bir mücadele ve beklenmedik bir sonuç ortaya koydu. Ülkenin devlet seçim komisyonu tarafından açıklanan ilk resmi hesaplamalara göre, eski Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki muhalefetteki sol merkez blok, mevcut iktidardaki sağ koalisyondan liderliği devraldı. Oy verme merkezlerinin yerel saatle 20:00'de kapanmasının ardından, toplam 6,6 bin civarındaki merkezden 6,1 bininden fazlasında oylar sayıldı ve solcular yüzde 49,4 oy oranıyla öne geçti.

Mevcut Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ koalisyon ise yüzde 49,1 sonuç kaydederek, yüzde 0,3'lük mikroskobik bir farkla geride kalıyor. Seçmenlerin yüzde 80,4'ünün sandık başına giderek büyük bir katılım gösterdiği bu oy verme süreci, İskandinavya'da yeni bir hükümetin kurulmasını kaçınılmaz kılıyor. Peki, sadece on binde üçlük bir fark İsveç siyasetinde neyi belirleyecek, hükümeti destekleyen sağ kanat popülistleri neden bakanlık koltuklarından mahrum kalabilir ve Stockholm'ün bu tercihi Avrupa Birliği'ni nasıl etkileyecek?

Yüzde 0,3'lük korkunç entrika: Seçim komisyonunun son rakamları

İsveç seçim komisyonu tarafından açıklanan hesaplamalar şu şekilde görünüyor:

Sol muhalefetin zaferi (yüzde 49,4): Ülke genelinde oyların yaklaşık yüzde 93'ü sayıldıktan sonra, muhalefet güçleri az bir farkla da olsa parlamentoda çoğunluğu sağlamaya yakın duruyor;

Sağcıların düşüşü (yüzde 49,1): İktidar koalisyonu oy sayısı bakımından rakibine çok yaklaşmış olsa da, şimdilik iktidarı korumak için gerekli sınıra ulaşamıyor;

Seçmen katılımı (yüzde 80,4): Nüfusun yüzde 80'inden fazlasının oy kullanması, toplum içinde siyasi rotayı değiştirme konusunda ne kadar ciddi bir tereddüt ve mücadele yaşandığını gösteriyor.

Magdalena Andersson koalisyonu: Kimler tahta dönüyor?

Sol merkez bloğun yapısı, dört ana siyasi gücün sağlam bir birliğine dayanıyor:

Sosyal Demokrat İşçi Partisi: Eski Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki bu parti, ülkenin en büyük ve geleneksel siyasi örgütü olarak koalisyonun çekirdeğini oluşturuyor;

Müttefiklerin dayanışması: Sol Parti, Merkez Partisi ve Çevreyi Koruma Partisi («Yeşiller»), Sosyal Demokratlarla tek bir cephe oluşturarak sosyal koruma ve ekolojik programları öne çıkarıyor;

Rövanş ve dönüş: Geçen seçimlerde kıl payı mağlup olarak iktidardan giden solcular, bu kez yönetim dizginlerini tekrar ellerine alma arifesinde duruyor.

Kristersson'un mağlubiyeti ve «İsveç Demokratları»nın gerçekleşmeyen hayali

Mevcut hükümet bloğu ciddi bir darbe aldı:

Sağcı dörtlü: Başbakan Ulf Kristersson'un Ilımlı Koalisyon Partisi, «Hristiyan Demokratlar», «Liberaller» ve onları dışarıdan destekleyen sağ kanat popülist «İsveç Demokratları» partisi yeterli sonucu kaydedemedi;

Hükümete girme planı tehlikede: Eğer sağcılar kazansaydı, radikal görüşleriyle tanınan «İsveç Demokratları» partisi tarihinde ilk kez resmi bakanlık koltuklarına sahip olacaktı;

Parlamentodaki yeni güç dengesi: Solcuların zaferi, Stockholm'ün sosyal politika, göç kontrolü ve güvenlik konularında daha dengeli bir yaklaşıma dönmesini sağlayacak.

İsveç'te oyların neredeyse ikiye bölünmesi, ülkede yeni bir koalisyon hükümeti kurmak ve yasaları kabul etmek için siyasetçilerden son derece hassas bir uzlaşma ve diplomasi gerektireceği kesin.

Sizce İsveç'te sol güçlerin iktidara dönmesi, Avrupa Birliği'nin genel politikasını ve göç krizini nasıl etkileyecek? Yüzde 0,3'lük çok küçük bir farkla kurulacak yeni bir hükümet uzun süre istikrarlı çalışabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İskandinavya'daki bu şiddetli seçim sonuçları analizini tüm uluslararası siyaset meraklıları ve yakınlarınızla paylaşın!