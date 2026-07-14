Brezilya Devlet Başkanı öfkeli: Brezilya uçağı neden neredeyse boş döndü?

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansı ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, milli takım oyuncularını turnuva sonrası Brezilya'ya dönmedikleri için sert bir dille eleştirdi.

“Bu nasıl bir utanç?”

Brezilya Devlet Başkanı'nın görüşlerini Globo portalı aktardı. Lula da Silva, özellikle takım uçağının neredeyse boş dönmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Uçakta neredeyse kimse yoktu. Bu nasıl bir utanç, hiç mi utanmıyorsunuz?” dedi Brezilya Devlet Başkanı.

Onun bu sözleri, Brezilya'da futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda bir milli gurur meselesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Uçakta sadece Danilo vardı

Metropoles gazetesine göre, Brezilya milli takımı Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ülkeye dönen uçakta teknik ekip, görevliler ve savunma oyuncusu Danilo bulunuyordu.

Diğer futbolcuların ise ABD'den doğrudan başka ülkelere tatile gitmeyi tercih ettikleri belirtiliyor.

Durum Bilgi Brezilya'nın sonucu Son 16 turunda Norveç'e 1:2 Dönen tek futbolcu Danilo Diğer futbolcular tatile veya kulüplerine gittiler Devlet Başkanı'nın tepkisi sert eleştiri

Bu durum, Brezilyalı taraftarlar için mağlubiyetin ardından gelen bir başka acı darbe oldu.

Norveç mağlubiyeti ağır karşılandı

Brezilya 2026 Dünya Kupasıson 16 turunda Norveç'e 1:2 mağlup oldu. Bu sonuç ülkede zaten büyük eleştirilere neden olmuştu.

Ancak futbolcuların turnuva sonrası toplu halde Brezilya'ya dönmemesi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Taraftarlar için mesele sadece uçakta kimin olup olmadığı değil. Konu sorumluluk, milli formaya duyulan saygı ve mağlubiyetten sonra takımın halkın karşısına nasıl çıktığıdır.

Brezilya için tarihi bir acı

Brezilya, Dünya Kupası tarihinde beş kez şampiyon olan en ünlü milli takımlardan biri olarak kabul edilir.

Ancak bu kez "Seleção" çeyrek finale bile ulaşamadı. Kayıtlara göre Brezilya, 36 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkamadı.

Bu sonuç ülkede büyük sorular doğurdu: Sorun teknik direktörde mi, futbolcularda mı, sistemde mi yoksa takım ruhunda mı?

Lula neden bu kadar sert konuştu?

Brezilya'da milli takım sıradan bir spor takımı değildir. Ülkenin itibarı, tarihi gururu ve milyonlarca taraftarın duygularıyla bağlantılıdır.

Bu nedenle devlet başkanının eleştirisi sadece futbolcuların dönüşüyle ilgili değil. Bu, mağlubiyetten sonra sorumluluğu paylaşmak, taraftarlarla yüzleşmek ve milli takım statüsüne uygun bir tutum sergilemek adına bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Basitçe söylemek gerekirse, Brezilya'da Dünya Kupası'ndan elenip ardından "herkes kendi yoluna" modu iyi karşılanmadı.

Danilo'nun dönüşü özel ilgi çekti

Uçakta resmi kadrodaki futbolculardan sadece Danilo'nun olması özel olarak tartışılıyor.

Bu durum onu taraftarların gözünde farklı bir yere koydu: Takım mağlubiyetten sonra dağılmışken, heyetle birlikte ülkeye dönen tek futbolcu olarak anılıyor.

Elbette diğer futbolcuların kulüp, ailevi veya tatil planları olabilir. Ancak Brezilya takımı etrafındaki duygusal atmosferde bu açıklamaların taraftarların öfkesini dindirmesi zor.

Ancelotti üzerindeki baskı da arttı

Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti de eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

Takımın son 16 turunda turnuvaya veda etmesi, Brezilya gibi bir futbol ülkesi için çok ağır bir sonuç. Artık teknik ekip, kadro seçimi, taktik ve takım ruhu hakkındaki sorular daha da artacak.

Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası'na kadar yeni dönemi nasıl başlatması gerektiği konusunda büyük bir tartışmanın başlayacağı kesin.

Mağlubiyetten sonraki en büyük soru

Brezilya için 2026 Dünya Kupası sadece Norveç mağlubiyetiyle bitmedi. Artık takımın etrafında başka bir soru belirdi: Futbolcular milli takım formasının ağırlığını yeterince hissetti mi?

Lula da Silva'nın sert eleştirisi tam olarak bu noktaya dayanıyor.

Taraftarlar için mağlubiyet ağır, ancak mağlubiyetten sonraki tutum bazen sonuçtan daha ağır karşılanıyor.

Sizce futbolcular turnuvadan sonra takım uçağıyla Brezilya'ya dönmeli miydi, yoksa herkesin kişisel planının olması doğal mı?