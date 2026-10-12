Naoya Inoue, namağlup Jesse Rodriguez ile ringe çıkıyor

·71·Spor
Naoya Inoue, namağlup Jesse Rodriguez ile ringe çıkıyor

Profesyonel boks dünyasının en parlak yıldızlarından biri, süper horoz sıklet mutlak dünya şampiyonu Naoya Inoue bir sonraki rakibinin ismini resmen açıkladı. Japon süperstar, şu anda WBA Super kemerinin sahibi olan namağlup Amerikalı Jesse Rodriguez ile kozlarını paylaşacak.

Güney Kore'de gerçekleşen boks gecesinde (kulüp arkadaşı ve antrenman partneri Taku Kuwahara'nın maçını izlerken) verdiği röportajda Inoue, bu karşılaşma için hazırlıklara şimdiden başladığını belirtti. Bu tarihi mega dövüşün Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Ringde iki namağlup şampiyon: Rakamlar ve seviye

Bu karşılaşma, modern boksun zirvesi olarak değerlendiriliyor çünkü ringe çıkacak her iki boksör de kariyerlerinde henüz mağlubiyet yüzü görmedi:

  • Jesse Rodriguez (24-0, 17 KO): Gelecek yılın başında 27 yaşına girecek olan Amerikalı boksör, şimdiden üç farklı sıklette (50,8 kg'dan 53,5 kg'a kadar) şampiyonluk kemerlerini kazanmayı başardı ve çıktığı 24 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı;

  • Naoya Inoue (33-0, 27 KO): 33 yaşındaki 'Canavar' lakaplı Japon boksör, beş farklı sıklette (49 kg'dan 55,3 kg'a kadar) dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Tarihi bir başarı: Sadece Crawford ve Usyk'in ulaştığı statü

Naoya Inoue'nin modern bokstaki konumu, onu en büyük dövüşçüler arasına taşıdı:

  • İki sıklette mutlak şampiyon: O, dört ana kemer (WBC, WBA, IBF, WBO) döneminde iki farklı sıklette mutlak dünya şampiyonu olmayı başaran az sayıdaki sporcudan biridir;

  • Elit üçlü: Modern boks tarihinde bu inanılmaz başarıyı sadece üç efsane gerçekleştirebildi — Terence Crawford, Oleksandr Usyk ve Naoya Inoue.

İki yenilmez nakavtçının 2027 baharında beklenen karşılaşmasının, sadece yılın değil, son yılların en çekişmeli mücadelelerinden biri olması bekleniyor.

Naoya InoueJesse RodriguezWBA SuperBoks2027
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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