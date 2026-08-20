Tarihin en pahalı karşılaşması: Naoya Inoue ve Jesse Rodriguez süper maçı

Profesyonel boks dünyasında son yılların en çok beklenen ve en ses getiren süper maçı hazırlanıyor. Süper horoz sıklette tartışmasız dünya şampiyonu ve The Ring P4P sıralamasının 1 numarası Naoya Inoue ile sıralamada 4. basamakta yer alan 26 yaşındaki Amerikalı şampiyon Jesse Rodriguez arasındaki karşılaşma için Japonya’nın iki dev arenası rezerve edildi. Suudi yatırımcı Turki Al ash-Sheikh liderliğindeki «Riyadh Season» projesi, boksörlere ne gibi rekor ücretler teklif ediyor?

«Riyadh Season» Japonya’da: İki dev stadyum seçeneği

Başlangıçta Inoue ekibi bu karşılaşmayı Nagoya’daki 17 bin kişilik «IG Arena»da düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Turki Al ash-Sheikh’in müdahalesiyle gelişmeler eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı:

Mizuho PayPay Dome (Fukuoka): Şubat ayı için 40 bin seyirci kapasiteli bu stadyum rezerve edildi (1993’te burada düzenlenen bir güreş şovunu 55 bin kişi izlemişti).

Tokyo Dome (Tokyo): Mart ayı için 57 bin seyirci kapasiteli efsanevi arena yedek seçenek olarak rezerve edildi. Naoya Inoue, önceki maçını Junto Nakatani’ye karşı tam olarak burada yapmıştı.

Inoue – Rodriguez süper maçı: Önemli gerçekler ve rakamlar

Gösterge Naoya Inoue (Japonya) Jesse Rodriguez (ABD) Sıralamadaki yeri The Ring P4P: 1. sıra The Ring P4P: 4. sıra Statüsü Süper horoz sıklette tartışmasız şampiyon Hafif sıklette dünya şampiyonu (26 yaşında) Sıklet şartı Kendi sıkletinde kabul ediyor Inoue ile karşılaşmak için sıklet yükselmeye hazır Teklif edilen ücret 31+ milyon dolar (Rodriguez’in ücretinin yaklaşık 5 katı) 6,2+ milyon dolar (1 milyar yenin üzerinde) Organizatör Turki Al ash-Sheikh («Riyadh Season») Turki Al ash-Sheikh («Riyadh Season»)

Medina ile birleştirme maçı ve nihai karar

«Riyadh Season» finansal açıdan astronomik şartlar teklif etse de Jesse Rodriguez’in ekibi henüz resmî nihai yanıtını vermedi.

Bunun nedeni, Amerikalı boksörün yıl sonunda WBO şampiyonu Christian Medina’ya karşı önemli bir birleştirme maçı yapmayı planlaması. Rodriguez bu sınavı başarıyla geçerse 2027’nin başında Japonya’da boks tarihinin en büyük gecelerinden birinin düzenlenmesi bekleniyor.

Sizce genç ve teknik Jesse Rodriguez sıklet yükselerek «Canavar» lakaplı Naoya Inoue’yi kendi ülkesinde mağlup edebilir mi, yoksa Japon boksörün mutlak üstünlüğü devam mı edecek?

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