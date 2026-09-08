Naoya Inoue kariyerindeki son büyük hedefini açıkladı

Mutlak dünya şampiyonu Naoya Inoue, kariyerinin bir sonraki aşaması hakkında önemli bir açıklama yaptı. Japon boksör, mevcut sıkletinde kalmaktansa yeni ve ciddi bir meydan okumayı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Inoue'nin planı tek bir rakibe bağlı. Eğer beklenen Jesse Rodriguez ile dövüşemezse, şampiyonluk kemerlerini korumakla yetinmeyebilir.

Inoue için yeni sıklet kapısı açıldı

Naoya Inoue mevcut pozisyonunun değişmediğini vurguladı. Ancak Jesse Rodriguez ile olası bir maç organize edilmezse, daha üst bir sıklete çıkma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

«Aslında pozisyonum değişmedi. Eğer Jesse Rodriguez ile maç ayarlanmazsa, tüy sıklete geçmeyi düşüneceğim» dedi Inoue.

Bu açıklama, Japon yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açılabileceği anlamına geliyor.

«Güvenli maçlar» Inoue'yi ilgilendirmiyor

Inoue, kariyerinin belirleyici bir dönemine yaklaştığının farkında. Bu yüzden kalan iki üç yılını rakip seçerken temkinli davranarak geçirmek istemiyor.

«Kariyerimin kalan iki üç yılını güvenli 'oyunlar' ile harcamak istemiyorum. Daha ağır bir sıklete çıkıp kendime yeni bir meydan okuma yaratmak istiyorum» ifadelerini kullandı The Ring'e verdiği demeçte.

Inoue için bu sadece basit bir sıklet değişikliği değil. Japon şampiyon, kendisini bir kez daha en üst seviyede test etmeyi hedefliyor.

Neden Rodriguez maçı önemli?

Inoue'nin sonraki planında Jesse Rodriguez isminin özel bir önemi var. Eğer bu karşılaşma gerçekleşirse, Japon boksör mevcut sıkletinde kalma fırsatı bulacak.

Aksi takdirde önünde başka bir seçenek belirecek:

daha üst bir sıklete çıkmak;

yeni rakiplerle yüzleşmek;

şampiyonluk unvanını başka bir sıklette denemek;

kariyerinin son yıllarını maksimum seviyedeki maçlara adamak.

Bu açıdan Rodriguez ile maçın kaderi, Inoue'nin kariyerinin sonraki yönünü belirleyebilir.

Inoue'nin son maçı nasıl sonuçlandı?

Naoya Inoue son maçını Junto Nakatani'ye karşı yaptı. Beklenen büyük karşılaşmada, Japon ringinin iki tanınmış boksörü kozlarını paylaştı.

Maçın sonunda Inoue, hakem kararıyla puanla galip geldi.

Bu sonuç, onun yüksek seviyeli rekabeti sürdürme isteğini bir kez daha gösterdi.

Şimdi asıl soru şu: Inoue nereye çıkacak?

Mutlak dünya şampiyonunun önünde iki olası yol var: Jesse Rodriguez ile beklenen karşılaşmayı organize etmek veya daha üst bir sıklete çıkıp yeni bir meydan okumayı kabul etmek.

Inoue'nin verdiği sinyal ise net: Kariyerinin geri kalanını kolay rakiplerle geçirmek istemiyor.

Bu nedenle Rodriguez ile maç gerçekleşmezse, Naoya Inoue için bir sonraki büyük hedef daha üst bir sıklette kendini denemek olacak. Bu durum, profesyonel kariyerindeki en ciddi ve heyecan verici yeni aşamalardan biri olabilir.