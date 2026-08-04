WBA sıralamasında iki Özbek zirvede: Yeni isim de listeye girdi

Özbekistan profesyonel boksu dünya arenasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Dünya Boks Birliği’nin temmuz ayı için güncellenen sıralamasında ülkemizden 9 temsilci yer aldı.

Bektemir Meliqo‘ziyev ve Muhammad Shexov kendi sıkletlerinde bir numaralı zorunlu aday konumunu korudu. Ruslan Abdullayev ise profesyonel kariyerinde ilk kez WBA’nın resmi ilk 15 sıralamasına girdi.

Aynı sıklette iki Özbek boksör ilk üçte

En dikkat çekici durum ilk tüy sıkletinde yaşanıyor. Muhammad Shexov sıralamadaki birinciliğini korurken, eski dünya şampiyonu Murodjon Ahmadaliyev üçüncü sırada bulunuyor.

Bu sıklette WBA süper şampiyonluk kemeri Japon Naoya Inoue’ye ait. Böylece aynı sıkletin ilk üç sırasında aynı anda iki Özbek boksör yer alıyor.

Shexov, mayıs ayında Yerry Betancourt’u 12 rauntluk eleme maçında puanla mağlup ettikten sonra birinci sıraya yükselmişti. Temmuz sıralamasında da en yakın aday statüsünü korudu.

Ancak sıralamada birinci olmak, şampiyonluk maçının hemen belirleneceği anlamına gelmiyor. Bunun için WBA Şampiyonluk Komitesi’nin zorunlu savunma konusunda ayrı bir karar alması ve taraflara müzakere süresi tanıması gerekiyor.

Meliqo‘ziyev’in statüsü daha da netleşti

Bektemir Meliqo‘ziyev süper orta sıklette birinci sırada kaldı. WBA’nın resmi sıralamasında adının yanında OC — Resmi Aday, yani resmi aday işareti bulunuyor.

Bu, sıradan bir birincilikten daha önemli bir statü. Meliqo‘ziyev’in şampiyonluk maçı için ana aday olduğunu gösteriyor.

Süper orta sıklette WBA dünya şampiyonu Meksikalı Jaime Munguia. Munguia, Mayıs 2026’da Jose Armando Resendiz’i puanla mağlup ederek kemeri kazandı.

Böylece Meliqo‘ziyev için en olası hedef Munguia’ya karşı bir şampiyonluk maçı olarak öne çıkıyor. Ancak maçın tarihi, yeri ve müzakerelerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ruslan Abdullayev ilk 15’e girdi

Temmuz sıralamasındaki başlıca yeniliklerden biri Ruslan Abdullayev ile ilgili. Abdullayev, birinci yarı orta sıklette 13. sırayı alarak ilk kez WBA’nın resmi ilk 15 listesine girdi.

Abdullayev, haziran ayındaki genişletilmiş iç sıralamada 16. sıradaydı. Bu nedenle mevcut sonucunu ilk kez değerlendirilmesi olarak değil, ilk kez resmi ilk 15’e girmesi şeklinde tanımlamak daha doğru olur.

Kısa profesyonel kariyerinde böyle bir sonuca ulaşması ayrıca önem taşıyor. WBA verilerine göre Abdullayev’in resmi derecesi 4 galibiyet ve yenilgisizlikten oluşuyor; bu galibiyetlerin ikisi nakavtla geldi.

Bu sıkletin şampiyonu Amerikalı Gary Antuanne Russell. Abdullayev şu an şampiyonluk maçına yakın bir konumda değil, ancak ilk 15’te alacağı her galibiyet onu üst sıralara taşıyabilir.

Özbek boksörlerin tam sıralaması

WBA’nın temmuz ayı için yayımladığı resmi listede Özbek boksörler şu sıralarda yer aldı:

Boksör Sıklet Sıra Bektemir Meliqo‘ziyev Süper orta sıklet 1 Muhammad Shexov İlk tüy sıkleti 1 Murodjon Ahmadaliyev İlk tüy sıkleti 3 Hasanboy Do‘smatov Sinek sıklet 6 Isroil Madrimov Süper yarı orta sıklet 7 Otabek Xolmatov Tüy sıkleti 8 Shahram G‘iyosov Yarı orta sıklet 8 Sirochbek Ismoilov Hafif sıklet 13 Ruslan Abdullayev İlk yarı orta sıklet 13

Resmi listede Sirochbek Ismoilov’un adı kısaltılmış biçimde — Siro Choi olarak gösterildi. Ismoilov, şampiyonluk kemerinin şu an boşta olduğu hafif sıklet kategorisinde 13. sırada yer aldı.

Do‘smatov sıralamadaki yerini korudu

Hasanboy Do‘smatov WBA sıralamasında altıncı sırayı korudu. Resmi listede minimum sıklette değil, sinek sıklet — flyweight kategorisinde gösterildi. Bu sıkletin WBA şampiyonu Ricardo Rafael Sandoval.

Do‘smatov, 2026’nın başından bu yana bu sıradaki yerini koruyor. Onu şampiyonluğa yaklaştıracak temel unsur, üst sıralardaki bir rakibe karşı galibiyet veya WBA eleme maçı olabilir.

Xolmatov ve G‘iyosov ilk 10’da

Otabek Xolmatov tüy sıkletinde sekizinci sırayı korudu. Bu kategorinin şampiyonu Amerikalı Brandon Figueroa. Figueroa, Şubat 2026’da Nick Ball’u 12. rauntta durdurarak WBA kemerini kazandı.

Shahram G‘iyosov da yarı orta sıklette sekizinci sırada kaldı. Bu sıklette WBA süper şampiyonluk kemeri Rolando Romero’ya, normal dünya şampiyonluğu ise Jack Catterall’a ait.

Her iki boksör de ilk 10’da yer aldığı için bir veya iki önemli galibiyetle eleme maçına yaklaşabilir. Ancak rakip seçimi ve maçın statüsü bu süreçte belirleyici olacak.

Madrimov yedinci sırada kaldı

Süper yarı orta sıklette Isroil Madrimov yedinci sırayı korudu. Bu kategorinin WBA şampiyonu Jaron Ennis.

Madrimov daha önce WBA dünya şampiyonu olduğu ve elit rakiplere karşı mücadele ettiği için sıralamadaki diğer adaylara göre daha fazla deneyime sahip.

Ancak üst sıralara dönmesi için süper yarı orta sıklette sıralamada bulunan güçlü bir rakibi mağlup etmesi gerekecek.

Dokuz boksörden ikisi şampiyonluğa çok yakın

Yeni sıralama, Özbekistan profesyonel boksunda yalnızca bireysel yıldızların değil, farklı sıkletlerde rekabetçi boksörlerden oluşan bir jenerasyonun da ortaya çıktığını gösteriyor.

Şu anda:

iki boksör birinci sırada;

bir boksör daha ilk üçte;

dört temsilci ilk 10’da;

iki genç boksör ilk 15’te yer alıyor.

En büyük ilgi Bektemir Meliqo‘ziyev ve Muhammad Shexov’a yöneliyor. Meliqo‘ziyev resmi aday statüsüne sahipken, Shexov Naoya Inoue’nin şampiyon olduğu kategoride sıralamanın zirvesinde bulunuyor.

Ruslan Abdullayev’in ilk 15’e girmesi ise önümüzdeki yıllarda bu listede yer alan Özbek boksörlerin sayısının daha da artabileceğini gösteriyor.

Sizce Özbek boksörlerden hangisi bir sonraki WBA şampiyonluk maçına ilk çıkan isim olur — Meliqo‘ziyev mi, Shexov mu? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!