Güney Kore'de 3,5 metrelik köpek balığı kanaldan çıkamadı (video)

·2·Dünya
Güney Kore'de 3,5 metrelik köpek balığı kanaldan çıkamadı (video)

Güney Kore'nin Busan şehrindeki Kuzey liman bölgesinde 3,5 metrelik bir köpek balığı sıra dışı bir durumla karşılaştı. 18 Eylül'de liman yakınındaki yapay bir kanala giren köpek balığı, açık denize çıkmak için yaptığı birçok denemeye rağmen kanaldan tamamen ayrılamadı. Bu durum Associated Press tarafından bildirildi.

Uzmanlar, görünüşü ve boyutuna bakarak köpek balığının bir mako köpek balığı olabileceğini tahmin ediyor. Hayvanın kanala yiyecek aramak için girmiş olabileceği belirtildi.

Yetkililer başlangıçta tekneler yardımıyla su akışını yönlendirerek köpek balığını açık denize doğru sürmeye çalıştı. Ancak köpek balığı teknelerden kaçarak kanalın içinde kalmaya devam etti. Daha sonra 50 metre uzunluğunda ve 6,8 metre yüksekliğinde özel bir ağ kullanılarak onu denize yönlendirme girişimi yapıldı.

Ancak ikinci girişim de tam olarak başarılı olmadı. Ağın kanalın dibine takılması ve köpek balığının hareket etmek istememesi nedeniyle operasyon durduruldu. 3 Ekim'de ise köpek balığının tekrar kanalın içine geri döndüğü öğrenildi.

Sıra dışı olay, Busan sakinlerinin ve turistlerin büyük ilgisini çekti. 3 Ekim itibarıyla köpek balığını görmek için liman bölgesine 700 binden fazla kişinin geldiği bildirildi.

Yetkililer şu anda köpek balığını güvenli bir şekilde açık denize geri döndürmenin yollarını arıyor. Uzmanlar ise hayvanın su seviyesi ve akıntı değişimlerinin etkisiyle kanaldan doğal yollarla çıkmasını umut ediyor.

Busan LimanıKöpek BalığıAssociated PressGüney KoreDeniz Yaşamı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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