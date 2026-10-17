Husanov'a Chelsea ve Aston Villa ilgisi: City ceza alırsa yıldızlar nereye gidecek?

·9·Spor
Husanov'a Chelsea ve Aston Villa ilgisi: City ceza alırsa yıldızlar nereye gidecek?

İngiliz futbolunun son yıllardaki hegemonu Manchester Citykulübü, uluslararası arenada benzeri görülmemiş ağırlıkta bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, Manchester ekibini finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçluyor ve yedi ila on yıl arasında Avrupa kupalarından men edilme olasılığını değerlendiriyor. Kulübün itirazı reddedilirse, "Vatandaşlar" en az

2034 yılına kadar Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarında yer alamayacak. 115 maddeden 114'ü ihlal edildi: Suçlamaların detayları

Ünlü spor gazetecisi Cesar Augusto Londono'nun aktardığı bilgilere göre durum şöyle gelişiyor:

Karar ne zaman açıklanacak?

Abdukodir Husanov kaderi Kulübe uygulanması beklenen bu yıkıcı yaptırımlar, kadrodaki kilit oyuncuların ve genç yeteneklerin geleceğini doğrudan etkileyecek:

Husanov'a devlerin ilgisi:

  • Manchester City kadrosunda Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanov da forma giyiyor. Bu sezon A takım formasıyla 7 resmi maçta süre buldu. Avrupa basınında, vatandaşımıza Premier Lig'in diğer önemli kulüpleri olan Chelsea ,Aston Villa , ayrıcaEverton ve Bournemouth ekiplerinin ciddi ilgi gösterdiğine dair haberler yaygınlaştı; Kulüpler yarışı başladı:

  • Avrupa'nın önde gelen devleri, oluşan belirsizlikten faydalanarak Manchester ekibinin yıldız oyuncuları ve temsilcileriyle şimdiden ilk temasları kuruyor; Alt lig tehlikesi ve kaçınılmaz transferler:

  • Sektör uzmanlarına göre, eğer Premier Lig kulübü alt lige düşürür ve UEFA uluslararası arenanın kapılarını 10 yıl boyunca kapatırsa, bu sadece Husanov'u değil, takımın neredeyse tüm yıldızlarını Manchester'dan ayrılmaya zorlayacak temel faktör olacaktır. İngiliz futbol tarihinin en sansasyonel finansal dava süreci sona yaklaşıyor ve sonucu, kıta futbolundaki güç dengelerini tamamen değiştirebilir.

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy sud jarayoni o‘z yakuniga yaqinlashmoqda va uning natijasi butun qit’a futbolidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Manchester CityUEFAFinansal Fair-PlayAbdukodir HusanovPremier Lig
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City'den resmi açıklama: Komisyon kararı karşısında şaşkınız, temyize gidiyoruzManchester City'den resmi açıklama: Komisyon kararı karşısında şaşkınız, temyize gidiyoruz29 Eylül 22:29Nadir olay: Erling Haaland aynı anda 4 Guinness rekoru kırdı!Nadir olay: Erling Haaland aynı anda 4 Guinness rekoru kırdı!14 Ağustos 09:35Chelsea, Husanov için harekete geçti: Alonso, Özbek savunmacıyı ana hedef olarak belirlediChelsea, Husanov için harekete geçti: Alonso, Özbek savunmacıyı ana hedef olarak belirledi30 Eylül 20:27Chelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston VillaChelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston Villa23 Temmuz 20:08Aston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyorAston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor10 Ağustos 11:39Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?10 Temmuz 13:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor