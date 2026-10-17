İngiliz futbolunun son yıllardaki hegemonu Manchester Citykulübü, uluslararası arenada benzeri görülmemiş ağırlıkta bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, Manchester ekibini finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçluyor ve yedi ila on yıl arasında Avrupa kupalarından men edilme olasılığını değerlendiriyor. Kulübün itirazı reddedilirse, "Vatandaşlar" en az

2034 yılına kadar Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarında yer alamayacak. 115 maddeden 114'ü ihlal edildi: Suçlamaların detayları

Ünlü spor gazetecisi Cesar Augusto Londono'nun aktardığı bilgilere göre durum şöyle gelişiyor:

Karar ne zaman açıklanacak?

UEFA, nihai ve kesin kararını İngiltere Premier Lig (EPL) bağımsız komisyonu tarafından resmi suçlamalar tamamen onaylandıktan sonra kamuoyuna duyuracak; 114 madde üzerinden suçlama:

Manchester City'ye finansal şeffaflık ve fair-play yönetmeliğinin 115 maddesinden tam 114'ünü ihlal ettiği yönünde devasa bir suçlama paketi yöneltildi; Unvanlar geri alınmayacak:

Bununla birlikte UEFA'nın, kulübün geçmiş yıllarda sahada kazandığı İngiltere şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi kupası ve diğer başarılarını elinden alma konusunu gündeme getirmediği belirtiliyor. Yıldızların toplu ayrılışı ve

Abdukodir Husanov kaderi Kulübe uygulanması beklenen bu yıkıcı yaptırımlar, kadrodaki kilit oyuncuların ve genç yeteneklerin geleceğini doğrudan etkileyecek:

Husanov'a devlerin ilgisi:

Manchester City kadrosunda Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanov da forma giyiyor. Bu sezon A takım formasıyla 7 resmi maçta süre buldu. Avrupa basınında, vatandaşımıza Premier Lig'in diğer önemli kulüpleri olan Chelsea , Aston Villa , ayrıca Everton ve Bournemouth ekiplerinin ciddi ilgi gösterdiğine dair haberler yaygınlaştı; Kulüpler yarışı başladı:

Avrupa'nın önde gelen devleri, oluşan belirsizlikten faydalanarak Manchester ekibinin yıldız oyuncuları ve temsilcileriyle şimdiden ilk temasları kuruyor; Alt lig tehlikesi ve kaçınılmaz transferler:

Sektör uzmanlarına göre, eğer Premier Lig kulübü alt lige düşürür ve UEFA uluslararası arenanın kapılarını 10 yıl boyunca kapatırsa, bu sadece Husanov'u değil, takımın neredeyse tüm yıldızlarını Manchester'dan ayrılmaya zorlayacak temel faktör olacaktır. İngiliz futbol tarihinin en sansasyonel finansal dava süreci sona yaklaşıyor ve sonucu, kıta futbolundaki güç dengelerini tamamen değiştirebilir.

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy sud jarayoni o‘z yakuniga yaqinlashmoqda va uning natijasi butun qit’a futbolidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yuborishi mumkin.