Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı

·11·Spor
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Manchester City ve PSG karşılaşmasından taraftarlar kıran kırana ve dengeli bir mücadele bekliyordu. Ancak konuk ekibin daha ilk yarıda bulduğu üç gol, statta herkesi şoke etti. "Vatandaşlar"ın savunma hattındaki büyük hatalar, takımın bu sezonki ikinci mağlubiyetini tescillemekle kalmadı, aynı zamanda 8 maçlık galibiyet serilerine de son verdi.

Eğer Ferran Torres penaltıyı gole çevirebilseydi, İngilizler için skor çok daha korkunç bir hal alabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, bugün sahada gerçek patronun kim olduğunu City'ye açıkça gösterdi.

Maçın ardından saygın Euro-Football yayını, karşılaşmayı detaylı bir şekilde analiz ederek Enzo Maresca'nın öğrencilerini 10 puanlık sistem üzerinden değerlendirdi ve gecenin en zayıf üç oyuncusunu belirledi.

Manchester City— PSG maçında en düşük puanı alan üç futbolcu

1. Abdukodir Khusanov — 3,0 puan

City'nin savunmadaki temel sorunlarından biri kanatta ortaya çıktı. Yayın uzmanları, tam da bu bölgede Khusanov'un rakibi kontrol etmesi gerektiğini unutmuş gibi göründüğünü belirtti:

  • Désiré Doué'nin özgürlüğü: Parislilerin kanat oyuncusu Désiré Doué'nin neden neredeyse her atakta tamamen boş bırakıldığını açıklamak zordu. Topu aldığında önünde devasa bir boşluk oluştu ve bu durum ilk gole yol açtı;

  • İkinci goldeki hata: Daha sonra aynı manzara tekrarlandı; ceza sahası önünde kimse tarafından marke edilmeyen Doué, topu arkadaşına aktararak ikinci golün asistini yaptı;

  • Pozisyon hataları: Abdukodir birkaç kez kendi bölgesini kaybetti, arka hattı açık bıraktı ve maç boyunca 5-7 kez ciddi pozisyon hatası yaptı.

2. Marc Guéhi — 3,0 puan

İlginç olan şu ki, savunmanın merkezinde en çok eleştirilen futbolcuları teknik direktör değiştirmekte acele etmedi:

  • Pasif hareketler: Skor 0-3 olduktan sonra Maresca diğer liderleri dinlendirdi ancak Marc Guéhi sahada bırakıldı;

  • Dembélé ve Akliouche'nin golleri: Guéhi tüm maç boyunca toptan uzak durdu ve rakibi pasif karşıladı. Ousmane Dembélé, Guéhi'nin göstermelik "presi" altında kolayca pozisyon yaratarak ikinci golü attı. Daha sonra Akliouche de aynı tarzda dördüncü golü kaydetti.

3. Gianluigi Donnarumma — 3,0 puan

İtalyan kalecinin hamleleri de takımı zor durumdan kurtaramadı:

  • Gecikmiş reaksiyon: Torres'in kaçırdığı penaltıdan sonra durumu biraz yumuşatmaya çalışmış gibi görünse de kritik anlarda geç kaldı;

  • Yakın köşe hataları: Dördüncü gol pozisyonunda Donnarumma, Doué ve Dembélé'nin şutlarında yakın köşeyi kapatamadı;

  • Negatif istatistik: Vitinha'nın uzaktan şutu da kaleci için çok zor değildi. Uzmanların hesaplamalarına göre, kurtarması gereken "kurtarışlar" göstergesi negatife düştü ve yediği dört gol, konumuna bir başka ağır darbe oldu.

Enzo Maresca'nın ekibinin bu mağlubiyetten doğru dersleri çıkarması ve savunma hattındaki dağınıklığı acilen gidermesi gerekiyor; aksi takdirde sezonun kritik bölümünde City çok daha büyük kayıplar yaşayabilir.

Manchester CityPSGŞampiyonlar LigiFerran TorresFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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