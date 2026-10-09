60 puan silinecek mi? Manchester City için benzeri görülmemiş bir ceza hazırlanıyor

İngiltere Premier League tarihindeki en sansasyonel finansal skandal, beklenmedik ve olağanüstü bir uzlaşma ile sonuçlanabilir. Ünlü İngiliz talkSPORT radyo istasyonu muhabiri Alan Brazil'den gelen bilgilere göre, Premier League'in bağımsız komisyonu, finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçlanan Manchester Citykulübünden tek seferde 60 puan silinmesi seçeneğini tartışıyor.

Bu önlem, futbol kamuoyu için bir orta yol kararı olarak değerlendiriliyor: Bir yandan suçlamaların ciddiyetini gösterirken, diğer yandan 'City'e İngiliz elit liginde kalmaları için teorik bir şans bırakıyor.

Karar ne zaman yürürlüğe girecek? Alan Brazil'den sürpriz tahmin

Cezanın uygulanma zamanlaması konusunda farklı görüşler öne sürülüyor:

Sezon takvimi sorunu: Alan Brazil, ceza önlemlerinin mevcut sezonda uygulanacağına şüpheyle yaklaşıyor;

Gelecek sezona erteleme: Hukuki anlaşmazlıklar ve temyiz süreçlerinin uzaması nedeniyle, 60 puanlık cezanın bir sonraki sezondan itibaren yürürlüğe girmesi ihtimali oldukça yüksek görülüyor;

Tamamen ihraç değil: Bağımsız komisyon, kulübü doğrudan Championship veya daha alt liglere düşürmektense, puan silme yoluyla sportif rekabet şansını korumayı tercih ediyor.

60 puanlık eksi: Matematiksel kurtuluş ve karmaşık hesaplar

talkSPORT uzmanı, eski futbolcu Ally McCoist, bu cezanın matematiksel ve psikolojik yönlerini analiz etti:

Ligde kalma sınırı: Premier League'de genellikle küme düşmemek için 38 haftada 37-39 puan toplamak yeterli oluyor;

Kulüp için fırsat: EğerManchester Cityher zamanki gibi bir sezonda 90-95 puan toplarsa, 60 puan silinse bile hesaplarında 30-35 puan kalacak ve birkaç ek galibiyetle ligde kalma görevini başarabilecekler;

Yıldızların pozisyonu: Uzmanlara göre, kulüp zorla alt lige düşürülmediği sürece, ana yıldız oyuncular bu cezayı büyük bir sportif meydan okuma olarak kabul edip takımdan ayrılmayabilir ve kulübün onurunu korumaya devam edebilirler.

Mevcut tablo: City puan durumunu yönetiyor

Yargı ve finansal baskılara rağmen, Pep Guardiola'nın öğrencileri sahada yüzde yüzlük bir performans sergilemeye devam ediyor:

Mutlak liderlik: Manchester CityPremier League'in ilk 5 haftasında 5 galibiyet alarak 15 puanla puan durumunda tek başına lider durumda;Ana takipçi:

İkinci sırada 12 puan toplayan Londra ekibi Arsenal bulunuyor. İngiliz futbol yetkilileri henüz resmi bir karar açıklamasa da, '60 puanlık yaptırım' haberleri Premier League tarihindeki en büyük emsalin yaratılacağının sinyalini veriyor.

Angliya futboli mutasaddilari hozircha rasmiy qarorni e’lon qilmagan bo‘lsa-da, «60 ochkolik sanksiya» haqidagi xabarlar Premer-liga tarixidagi eng katta pretsedent yaratilishidan darak bermoqda.