İngiltere Premier Lig'de kış transfer dönemi öncesinde yeni bir büyük entrika gündeme geldi. İngiltere'nin önde gelen spor yayınları ve kulüp basınının aktardığı haberlere göre, Londra ekibi Chelsea, "Manchester City" forması giyen 22 yaşındaki Özbek stoper Abdukodir Husanov'a ciddi ilgi gösteriyor. Ocak ayında onu Londra'ya getirmeyi planlayan "Maviler"in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, takımın savunmasındaki felaket boyutundaki krizi tam olarak Husanov ile çözmeyi hedefliyor.

Chelsea'nin ilk 5 haftada kalesinde tam 12 gol görerek Premier Lig'in en kötü savunma performansına sahip olduğu biliniyor. İçeriden bilgi veren Simon Phillips'e göre, kulüp yönetimi vakit kaybetmeden Özbek oyuncunun temsilcileriyle temasa geçmeye karar verdi. Ayrıca, "Manchester City" etrafındaki mali ceza riski ve turnuvalardan ihraç edilme ihtimali, bu transferi daha da hızlandırabilir.

"12 gol yiyen savunma, Xabi Alonso'nun planı ve City'deki belirsizlik": 5 temel gerçek

Abdukodir Husanov'un Chelsea'ye olası transferiyle ilgili en önemli detaylar:

Chelsea müzakerelere başlıyor: İçeriden gelen bilgilere göre, Londra ekibi yakında 22 yaşındaki Husanov'un temsilcileriyle resmi görüşmelere başlayacak;

Xabi Alonso'nun savunma krizi: Chelsea ilk 5 haftada 12 gol yiyerek ligin en zayıf savunması haline geldi ve teknik direktör, 3'lü savunma sistemine geçmek için Husanov'u tercih ediyor;

Premier Lig'de top kapma lideri: Abdukodir, maç başına ortalama 2,7 top kapma istatistiği ile Enzo Maresca'nın takımında açık ara 1. sırada yer alıyor;

"Manchester City"deki belirsizlik: Sezona ilk 11'de başlayıp son maçlarda yedek kalan Özbek savunmacı, kulübün mali cezaları nedeniyle takımdan ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya;

Avrupa devleri arasında ciddi rekabet: Husanov ile Chelsea'nin yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa, Everton ve Bournemouth gibi kulüpler de yakından ilgileniyor.

Abdukodir Husanov ve Chelsea savunma hattı sorunları analizi

Oyuncunun City'deki durumu, istatistikleri ve Londra kulübündeki olası rolünün analizi:

Gösterge ve analiz kriterleri Abdukodir Husanov (Manchester City) Chelsea savunması ve Xabi Alonso'nun durumu Oyuncunun yaşı ve mevkisi 22 yaş, modern stoper/sağ bek Savunmada güvensizlik ve genç oyuncu dengesizliği Mevcut sezon performansı İlk 3 maçta ilk 11, sonrasında yedek 5 maçta 12 gol yiyerek Premier Lig anti-rekoru kırdı Temel istatistiksel üstünlük Maç başına 2,7 top kapma (kulüp lideri) İkili mücadelelerde kayıplar ve agresiflik eksikliği Taktiksel esneklik 3'lü ve 4'lü savunma merkezinde kusursuz oynuyor Xabi Alonso 3'lü savunmada sağ stoper olarak planlıyor Kadro değişiklikleri City'nin ceza alma riski nedeniyle ayrılma ihtimali Fofana veya Achimpong ile kışın yolları ayırma planı İlgilenenler Chelsea, Aston Villa, Everton, Bournemouth Ocak transfer döneminde büyük yatırım yapmaya hazır

Taktiksel ve transfer piyasası uzmanlığı: Husanov, Xabi Alonso için neden hayati önem taşıyor?

İngiliz futbol uzmanlarının sonuçları:

"Agresiflik ve tavizsizlik eksikliği": Malo Gusto, Levi Colwill ve Wesley Fofana gibi savunmacılar topla iyi olsalar da, ikili mücadelelerde sertlikten yoksunlar; Husanov ise topu rakipten "yırtıcı" bir şekilde alan, hava toplarında geçit vermeyen gerçek bir "kalkan" olarak görülüyor;

Xabi Alonso'nun klasik 3-4-2-1 sistemi: Teknik direktör, Bayer Leverkusen'deki şampiyonluk sezonunda üç fiziksel olarak güçlü ve hızlı stoper kullandı; Husanov'un sağ stoperdeki performansı, kanat oyuncularının özgürce ileri çıkmasını sağlar ve kontra atak riskini minimize eder;

Man City krizi — Chelsea'nin altın fırsatı: Eğer Manchester City mali ihlaller nedeniyle puan silme veya turnuvalardan men cezası alırsa, oyuncular kulüpten topluca ayrılmaya başlayacaktır; Chelsea'nin şimdiden Husanov ile temasa geçmesi, rakiplerinden (özellikle Aston Villa) önce davranarak Avrupa'nın en parlak savunmacısını kapmak için stratejik bir adımdır.

Sizce Abdukodir Husanov Manchester City'de kalıp ilk 11 için savaşmalı mı, yoksa Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'ye geçip Londra kulübünün ana savunmacısı mı olmalı? Seçim onun elinde olsaydı, Özbek yıldız için Premier Lig'deki en mükemmel takım hangisi olurdu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun gururu Abdukodir Husanov'un transfer destanı hakkındaki bu özel analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!