Nadir olay: Erling Haaland aynı anda 4 Guinness rekoru kırdı!

«Manchester City» kulübünün ve Norveç Millî Takımı’nın golcü forveti Erling Haaland dünya futbolu tarihinde nadir görülen bir başarıya imza attı. Norveçli fenomen futbolcuya Guinness Rekorlar Kitabı’ndan (Guinness World Records) aynı anda dört resmî sertifika takdim edildi.

Bu konudaki resmî açıklama ve fotoğraf galerisi, yayının sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kazanılan ödüllerde futbolcunun olağanüstü ve eşsiz golcülüğüne vurgu yapıldı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 4 efsanevi rekor

Bundan böyle Erling Haaland, dünya rekoru sahibi olarak şu 4 tarihî başarıyla resmen kayıtlara geçti:

Uluslar Ligi rekortmeni: UEFA Uluslar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu — 19 gol ;

Premier Lig’de mutlak rekor: İngiltere Premier Lig tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu — yalnızca 111 maçta ;

Tek sezonda gol kralı: Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu — 2022/2023 sezonunda 36 gol ;

Şampiyonlar Ligi’nde penta-trick: Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maçta 5 gol atan tek rekortmen futbolcu.

26 yaşındaki Norveçli forvetin bu rekorları, onun modern futbolun en tehlikeli ve en üretken hücum oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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