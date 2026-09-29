Manchester City'den resmi açıklama: Komisyon kararı karşısında şaşkınız, temyize gidiyoruz

·3·Spor
Manchester City'den resmi açıklama: Komisyon kararı karşısında şaşkınız, temyize gidiyoruz

İngiltere Premier Ligi komisyonunun finansal usulsüzlüklerle ilgili vardığı sonuçların ardından Manchester Cityfutbol kulübü resmi bir açıklama yayınlayarak karara kesin bir dille karşı çıktığını bildirdi. İngiliz devinin yönetimi, açıklanan sonuçlardan sadece hayal kırıklığına uğramadıklarını, aynı zamanda verilen hüküm karşısında derin bir şaşkınlık yaşadıklarını açıkça ifade etti.

Kulüp, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddettiğini, haklılığını kanıtlayan çürütülemez ve kapsamlı bir kanıt tabanına sahip olduğunu ve tüm hukuki mercilerde pozisyonunu sonuna kadar savunacağını vurguladı. Açıklamada, komisyonun vardığı sonucun yasalar, ilkeler ve gerçekler açısından ciddi ve ağır hatalarla dolu olduğu, tamamen dayanaksız olduğu belirtildi. Bu nedenle "City" yönetimi, yasal temyiz hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

“Şaşkınlık, hatalar silsilesi ve çürütülemez kanıtlar”: Açıklamanın 5 ana maddesi

Manchester City” kulübünün resmi tutumuna ilişkin en önemli resmi veriler:

  • “Hayal kırıklığına uğradık ve şaşkınız”: Kulüp, Premier Lig komisyonunun açıkladığı sonuçtan derin üzüntü ve şaşkınlık duyduğunu belirtti;

  • “Suçlamalarda masumuz ve kanıtlarımız var”: “City” yönetimi, pozisyonunu doğrulayan çürütülemez kanıtların mevcut olduğunu ve masum olduklarını ilan etti;

  • Sonuçta yasal ve içeriksel hatalar tespit edildi: Kulüp, komisyon kararının yasa, ilke ve gerçekler açısından birçok ciddi hata içerdiğini kaydetti;

  • Resmi temyiz başvurusu yapılacak:Manchester City” haklarını savunmak için tüm üst düzey hukuki ve düzenleyici mercilere başvuracak;

  • 8 yıllık iş birliği ve sessizlik rejimi: Kulüp, 8 yıl boyunca Premier Lig kurallarına uyduğunu belirterek, yargı süreci sonuçlanana kadar başka bir yorum yapılmayacağını bildirdi.

Manchester City'nin Premier Lig komisyonu kararına karşı hukuki pozisyonunun sınıflandırılması

Kulüp açıklamasındaki temel argümanlar, talepler ve gelecek eylem planı:

Analiz kriterleri ve yönelimler

Kulübün resmi pozisyonu ve açıklaması

Davanın gelecekteki perspektifi ve hukuki önemi

Komisyon kararına ilk değerlendirme

Hayal kırıklığı, beklenmedik durum ve derin şaşkınlık

Premier Lig yönetimi ile uzlaşmaz bir yargı sürecine giriş

Suçlamalara karşı tutum

Kulüp, tüm suçlamalar karşısında kendisini tamamen masum görüyor

İtibarını ve finansal politikasını tamamen aklama çabası

Hukuki temel ve kanıtlar

Elde çürütülemez resmi belge koleksiyonu mevcut

Yargı sürecinde bağımsız kanıtları açıklama yükümlülüğü

Sonuçtaki temel eksiklikler

Yasal normlar, ilkeler ve gerçeklerdeki ciddi hatalar

Temyiz aşamasında kararı iptal ettirme aracı

Sıradaki pratik adım

Tüm hukuki mercilere resmi temyiz başvurusu

Cezanın yürürlüğe girmesini erteleme ve uzun süreli yargı süreci

Premier Lig ile 8 yıllık ilişki

“Tarafsız ve bağımsız düzenleyici” inancıyla kurallara uyuldu

Lig yönetiminin tarafsızlığına yönelik diplomatik şüphe

Spor ve hukuk ekspertizi: City'nin temyizi cezayı iptal edebilir mi?

Spor hukukçuları, futbol muhabirleri ve finans analistlerinin sonuçları:

  • “Zaman kazanma ve baskıyı geri püskürtme stratejisi”: Kulübün “çürütülemez kanıtlar” hakkındaki açıklaması sadece bir savunma değil, Premier Lig komisyonuna karşı açık bir savaş ilanıdır; temyiz başvurusu, her türlü yaptırımın (puan silme veya para cezaları) uygulanmasını en az birkaç ay, muhtemelen bir sonraki sezona kadar durduracaktır;

  • UEFA emsalinin tekrarlanması”: Hatırlatmak gerekirse, daha önce UEFA da Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl men etmiş, ancak kulüp Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) aracılığıyla bu kararı neredeyse tamamen iptal ettirmişti; ancak Premier Lig'in iç kuralları CAS yetki alanına girmez ve bağımsız bir temyiz kurulu aracılığıyla görülür, bu da mücadeleyi daha karmaşık hale getirir;

  • 8 yıllık soruşturma ve ligin itibarı: Premier Lig için de geri dönüş yok; eğer komisyon kararı temyizde iptal edilirse, bu Premier Lig düzenleyici sistemi için büyük bir utanç kaynağı olacaktır; eğer onaylanırsa, “City” ağır yaptırımların kurbanı olacaktır — her iki durumda da İngiliz futbol tarihinin en büyük hukuk savaşı şimdi başlıyor.

Sizce Manchester City temyiz yoluyla masumiyetini kanıtlayıp cezadan kurtulabilecek mi, yoksa bu kez Premier Lig komisyonu sözünde durup dev kulübü cezalandıracak mı? Bu kriz, Enzo Maresca'nın takımının mevcut sezondaki moralini ve şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu kader belirleyici açıklamanın analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Manchester CityPremier LeaguePremier League KomisyonuUEFAFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!Dün 08:42Chelsea, Husanov transferini hazırlıyor: Alonso'dan ilk 11 garantisi!Chelsea, Husanov transferini hazırlıyor: Alonso'dan ilk 11 garantisi!Dün 08:23Nadir olay: Erling Haaland aynı anda 4 Guinness rekoru kırdı!Nadir olay: Erling Haaland aynı anda 4 Guinness rekoru kırdı!14 Ağustos 09:35FIFA, Abdukodir Khusanov'un Tarihi Başarılarını Özel Olarak Takdir EttiFIFA, Abdukodir Khusanov'un Tarihi Başarılarını Özel Olarak Takdir Etti3 Haziran 20:55Manchester City finansal suçlardan suçlu bulundu: Her yıl 25 puan silinecek mi?Manchester City finansal suçlardan suçlu bulundu: Her yıl 25 puan silinecek mi?Bugün 20:57Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulunduManchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulunduBugün 21:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı