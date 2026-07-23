Chelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston Villa

Alejandro Garnacho, 2026/27 sezonunu Chelsea'de değil, başka bir İngiliz kulübünde geçirecek. Aston Villa, Arjantinli hızlı kanat oyuncusunu bir yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.

22 yaşındaki futbolcunun transferinin, Birmingham ekibinin hücum hattındaki rekabeti artırması bekleniyor. Garnacho'nun yeni takımında nasıl bir rol üstleneceği ise sezonun en büyük merak konularından biri olacak.

Aston Villa kiralama anlaşmasını doğruladı

Kulübün resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Alejandro Garnacho, 2026/27 sezonunun tamamında Aston Villa forması giyecek.

Anlaşma kiralık olarak gerçekleştirildi. Ancak sözleşmede oyuncunun bonservisini alma opsiyonunun bulunup bulunmadığına dair ek bir bilgi verilmedi.

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Garnacho'nun hızı ve bireysel yetenekleri, Aston Villa'nın hücum organizasyonlarına yeni bir boyut kazandırabilir.

"Manchester United" ile başlayan yolculuk

Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerinin büyük bir kısmını "Manchester United" bünyesinde geçirdi.

Old Trafford ekibiyle tüm kulvarlarda 144 maça çıktı. Garnacho, İngiliz futbolunda özellikle United formasıyla sergilediği süratli oyun ve beklenmedik şutlarıyla tanındı.

2025 yazında Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibindeki ilk sezonunda Garnacho:

43 maça çıktı;

8 gol attı;

kanatlarda ve forvet arkasında görev aldı.

Ancak yeni sezon öncesinde, daha fazla süre alabilmesi için kiralanmasına karar verildi.

Garnacho'nun farkı ne?

Aston Villa'nın açıklamasında, futbolcunun hücumun farklı bölgelerinde oynayabilme yeteneğine dikkat çekildi.

Garnacho genellikle kanat forvet olarak oynuyor. Bununla birlikte, forvet arkasında da görev alarak topu ceza sahasına taşıma ve rakip savunmaya baskı kurma becerisine sahip.

Öne çıkan özellikleri:

yüksek hız;

birebir pozisyonlardaki etkinlik;

kanattan merkeze kat ederek şut çekme;

hücumun farklı noktalarında oynayabilme;

kontrataklarda boş alanları değerlendirme.

Artık bu özelliklerini Aston Villa formasıyla sergileme şansı bulacak.

Puskás ödülünü getiren efsanevi gol

Garnacho, Arjantin milli takımı formasını sekiz kez terletti.

Kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri, Everton ağlarına gönderdiği akrobatik goldü. Futbolcu, bu golüyle 2024 yılında FIFA Ferenc Puskás Ödülü'ne layık görüldü.

Garnacho'nun havada yaptığı röveşata vuruşu, yılın en güzel golü olarak kabul edilmişti.

Bu gol, onun sadece hızlı değil, aynı zamanda sıra dışı pozisyonlarda da tehlikeli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Kiralık transfer kariyerini değiştirecek mi?

Garnacho, 22 yaşında İngiltere'nin üç büyük kulübüyle kariyerini şekillendiriyor. Aston Villa'daki sezon, ona düzenli oyun süresi, yeni bir taktiksel ortam ve yeteneklerini tekrar kanıtlama fırsatı sunabilir.

Şimdi asıl soru şu: Arjantinli kanat oyuncusu Birmingham'da eski formuna kavuşup Chelsea'ye daha güçlü bir oyuncu olarak dönebilecek mi?

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