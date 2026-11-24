Avrupa kulüp futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. hafta maçları başlıyor. 24-25 Kasım tarihlerinde taraftarları Galatasaray - Aston Villa, Real Madrid - PSV, Manchester City - Napoli, Sabah - Barcelona, PSG - Roma gibi heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Özellikle bazı takımlar için bu hafta, bir sonraki tura geçiş yolunda önemli bir adım olabilir.

Lig aşamasının yarısı geride kaldı. Artık takımların her puanı, puan durumundaki yerlerini ve play-off'a kalma şanslarını doğrudan etkiliyor. UEFA takvimine göre, 5. haftada 36 takımın katılımıyla 18 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray - Aston Villa: İstanbul'da sınav

Haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul'da oynanacak. Türkiye'nin Galatasaray kulübü, İngiltere'nin Aston Villa takımını ağırlayacak.

Unai Emery yönetimindeki Birmingham ekibi, Avrupa arenasında potansiyelini göstermek istiyor. Aston Villa bu sezon rakiplerinin kalesine 12 gol attı. İstanbul'daki maç, takımın hem hücum gücünü göstermesi hem de turnuvadaki yerini sağlamlaştırması açısından önemli.

Ancak Galatasaray kendi sahasında oldukça tehlikeli bir rakip. Türk kulübü, son yıllarda İngiliz takımlarına karşı iç saha maçlarında iyi sonuçlar aldı. UEFA verilerine göre, takım İngiliz kulüplerine karşı oynadığı son üç iç saha maçının tamamını kazandı.

Bu nedenle Emery'nin öğrencilerini kolay bir maç beklemiyor. İstanbul'daki atmosfer ve ev sahibinin agresif oyunu, Aston Villa için ciddi bir sınav olabilir.

Real Madrid - PSV: Mourinho'nun takımı galibiyet serisini sürdürecek mi?

Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid, Hollanda'nın PSV kulübünü konuk edecek. José Mourinho yönetimindeki İspanyol devi, turnuvadaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Ancak PSV'yi göz ardı etmemek gerekir. Eindhoven ekibi hücum futbolu oynamaya muktedir ve Madrid ekibine ciddi bir direnç göstermeyi hedefliyor.

UEFA istatistiklerine göre, iki kulüp Avrupa kupalarında sekiz kez karşılaştı. Real Madrid üç kez kazandı, PSV bir kez galip geldi ve dört maç berabere bitti. Takımların son karşılaşması 1988/89 Avrupa Kupası çeyrek finalinde gerçekleşmişti.

Dikkat çekici bir nokta, Kylian Mbappé'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 75. golüne yaklaşmış olması. Fransız yıldız PSV kalesine gol atarsa, turnuva tarihinde bu baraja ulaşan en genç futbolculardan biri olacak.

Manchester City - Napoli: De Bruyne eski takımına karşı

Haftanın en çok ilgi çeken maçlarından bir diğeri Manchester'da oynanacak. Manchester City, İtalya'nın Napoli kulübünü ağırlayacak.

Bu maçın özel bir yanı, Kevin De Bruyne'nin eski takımına karşı sahaya çıkacak olması. Belçikalı orta saha oyuncusu, 2025 yazında Napoli'ye transfer olmadan önce on sezon boyunca Manchester City forması giymiş ve takımla Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig'de büyük başarılar elde etmişti.

De Bruyne, City formasıyla 442 maça çıkıp 108 gol attı. Şimdi ise eski takımına karşı rakip olarak sahaya çıkacak.

Manchester City'nin iç saha sonuçları da dikkat çekici. İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 27 iç saha maçının sadece ikisinde kaybetti. Erling Haaland ise Napoli'ye karşı oynadığı önceki üç Avrupa maçının her birinde gol atmayı başardı.

İtalyanlar için ise İngiltere deplasmanları kolay geçmiyor. Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz kulüplerinin sahasında henüz galibiyet alamadı. Bu yüzden Manchester'daki maç takım için ciddi bir sınav olacak.

Sabah - Barcelona: Katalan kulübü Azerbaycan'da

Çarşamba gününün en çok konuşulacak maçlarından biri Azerbaycan'da gerçekleşecek. Yerel ekip Sabah, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Katalan kulübü için bu maç, lig aşamasındaki hedeflerine ulaşmak adına büyük önem taşıyor. Barcelona, üst sıralarda yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmak istiyor.

Hansi Flick'in takımının hücum potansiyelini istatistikler de doğruluyor. UEFA verilerine göre, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 lig aşaması maçının her birinde en az üç gol atıldı ve bu maçlarda toplam 105 gol kaydedildi.

Ancak Sabah'ı da kolay bir rakip olarak görmemek lazım. Azerbaycan kulübü kendi sahasındaki maçlarda mücadeleci bir oyun sergiliyor. Ev sahibi için Avrupa devine karşı oynamak, kendini göstermek ve taraftarlarını mutlu etmek için bir fırsat.

Elbette kadro ve uluslararası tecrübe açısından Barcelona bariz üstün. Ancak Azerbaycan'daki atmosfer ve ev sahibinin direnci, maça ekstra bir heyecan katabilir.

Lille - Bayern Münih: Münih ekibi için önemli deplasman

Bayern Münih, 5. haftada Fransa'da Lille'in konuğu olacak. Münih ekibi için bu maçtaki temel hedef, galip gelerek puan durumundaki yerini iyileştirmek.

Bayern Münih'in son maçlardaki hücum performansı dikkat çekici. UEFA istatistiklerine göre, Alman kulübü Şampiyonlar Ligi'ndeki son 13 maçın 12'sinde en az iki gol atmayı başardı.

Takımın genç yıldızı Lennart Karl da taraftarların odak noktasında. 19 yaşına girmeden Şampiyonlar Ligi'nde beş gol atmayı başardı. Bir gol daha atması, onu turnuva tarihindeki en genç golcüler listesinde daha üst sıralara taşıyabilir.

Ancak Lille kendi sahasında iyi bir direnç göstermeye muktedir. Fransız kulübü, son dokuz iç saha maçının her birinde gol atmayı başardı. Bu yüzden Bayern'i kolay bir galibiyet beklemiyor.

PSG - Roma: Paris'te büyük karşılaşma

Son Avrupa şampiyonu PSG, sahasında İtalya'nın Roma kulübünü ağırlayacak. Luis Enrique'nin takımı, lig aşamasındaki güçlü oyununu sürdürerek bir galibiyet daha almayı hedefliyor.

Paris ekibi, ilk dört maçta rakiplerinin kalesine 20 gol atmayı başardı. Bu sonuç, hücumdaki potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

PSG'nin bir diğer avantajı ise kendi sahasındaki güvenli oyunu. Takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 14 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu, kulüp tarihindeki en iyi sonuçlardan biri olarak kabul ediliyor.

Roma ise Paris'e kolay bir görevle gitmiyor. İtalyanlar için temel hedef, rakibin hücumlarını durdurmak ve fırsatları verimli kullanmak. Romalıların son 11 deplasman maçının sadece birini kazanmış olması, bu deplasmanın ne kadar zor olacağını gösteriyor.

Sporting - Manchester United: İngiliz kulübü için yeni sınav

Lizbon'da Sporting ve Manchester United arasında bir maç oynanacak. Her iki takım için de bu karşılaşma, lig aşamasındaki yerini sağlamlaştırmak açısından önemli.

Sporting, kendi sahasında hücum futbolu oynamasıyla öne çıkıyor. Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 lig aşaması maçının her birinde gol atmayı başardı. Bu, takımın hücumdaki istikrarını gösteriyor.

Manchester United ise deplasman sonuçlarını iyileştirmek zorunda. İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 deplasman maçının sadece birini kazanabildi.

Bu nedenle Lizbon'daki maç konuk ekip için kolay geçmeyebilir. Sporting taraftarı önünde kazanmak isterken, Manchester United önemli puanlar toplamaya çalışacak.

5. haftanın diğer önemli maçları

24 Kasım'da Arsenal, sahasında Dortmund'un Borussia takımını ağırlayacak. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 lig aşaması maçında mağlubiyet almadı. Arsenal, kendi sahasındaki son 12 maçın tamamını kazandı.

Aynı gün Feyenoord - Porto, Leipzig - Lens, Como - AEK ve Slovan - Betis maçları da oynanacak.

25 Kasım'da ise Brugge - Liverpool, Inter - Stuttgart, Shakhtar - Fenerbahçe, Atletico - Viking ve Slavia - Villarreal maçları taraftarların odağında olacak.

Şampiyonlar Ligi: 5. hafta maç takvimi

24 Kasım, Salı - Taşkent saatiyle:

22:45 — Galatasaray - Aston Villa

22:45 — Bodo/Glimt - LASK

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Real Madrid - PSV

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Manchester City - Napoli

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Arsenal - Borussia Dortmund

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Feyenoord - Porto

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Como - AEK

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Slovan - Betis

25 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Leipzig - Lens

25 Kasım, Çarşamba - Taşkent saatiyle:

22:45 — Sabah - Barcelona

22:45 — Slavia - Villarreal

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Lille - Bayern Münih

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — PSG - Roma

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Sporting - Manchester United

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Brugge - Liverpool

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Atletico - Viking

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Inter - Stuttgart

26 Kasım'a bağlayan gece, 01:00 — Shakhtar - Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasının takımların gerçek gücünü bir kez daha ortaya koyması bekleniyor. Özellikle Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Manchester City'nin yer aldığı maçlar taraftarların odak noktasında olacak. Lig aşamasının ikinci yarısına girilirken her galibiyet, play-off yolunda büyük önem taşıyor.