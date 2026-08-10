Aston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

İngiltere'nin Aston Villa kulübü, transfer döneminin son günlerinde Real Madrid'in forveti Endrick'i kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunmaya başladı. Unai Emery yönetimindeki ekip, genç Brezilyalı futbolcuyu kiralık sözleşmeyle Birmingham'a getirme seçeneklerini değerlendiriyor. talkSPORT'un haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler aktif bir aşamaya girdi. Goal.com haber veriyor.

Brezilya Milli Takımı'nın 20 yaşındaki yetenekli oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Fransa'nın Lyon takımında kiralık olarak geçirmişti. Bu süreçte 21 maça çıkan futbolcu, 8 gol ve aynı sayıda asist kaydetmeyi başardı. Ayrıca Dünya Kupası'nda da forma giyerek uluslararası düzeydeki potansiyelini gösterdi.

Aston Villa transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor

Birmingham ekibi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Endrick için yalnızca İngiliz kulübü değil, İtalya'nın Roma takımı da devrede. Ancak Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, hücum hattını daha da güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak için genç forveti takımında görmek istiyor.

Takımın mevcut santrforu, geçen sezon 21 gol atan Ollie Watkins. Kadroda ayrıca Tammy Abraham ve genç yetenek Brian Madjo da bulunuyor. Ancak önündeki zorlu ve yoğun sezon ile Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, kulüp yönetimini hücum hattını daha da güçlendirmeye zorluyor.

Kadrodaki değişiklikler ve yeni planlar

Aston Villa yaz transfer döneminde oldukça aktifti. Özellikle Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 117 milyon sterlinlik rekor bedelle satılması, kulübe önemli bir finansal hareket alanı sağladı. Yönetim, yerini doldurmak için hemen harekete geçerek Juan Mansambi'yi, Wolverhampton'dan João Gomes'i, Chelsea'den kiralık olarak Alejandro Garnacho'yu ve Modou Keba Cissé'yi kadrosuna kattı.

Kulüp ayrıca savunma hattını güçlendirmek amacıyla Atlético Madrid'in sol beki Matteo Ruggeri için 17 milyon sterlinlik anlaşmaya oldukça yaklaştı. Bu transferler, Aston Villa'nın hem ligde hem de uluslararası arenada rekabetçi olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Aston Villa'yı önümüzdeki dönemde ciddi sınavlar bekliyor. Takım, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmasının ardından çarşamba günü UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, ekibin Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi öncesinde önemli bir test olacak.