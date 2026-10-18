B. Mönchengladbach — Hoffenheim: kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki B. Mönchengladbach — Hoffenheim karşılaşması 18 Ekim, 20:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
B. Mönchengladbach ilk 11'i: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 4. Itakura K., 3. Lainer S., 36. Weigl J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Honorat F.
B. Mönchengladbach yedekleri: 33. Nicolas M., 39. Danfa I. M., 25. Hack R., 14. Pléa A., 20. Netz L., 22. Fraulo O., 18. Lainer S., 34. Reitz R., 7. Stöger K.
B. Mönchengladbach teknik direktörü: Seoane G.
Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 11. Bülter M., 7. Grillitsch F., 20. Bischof T., 34. Nsoki S., 10. Kramarić A., 2. Drexler D., 19. Gendrey V., 28. Stach A., 22. Akpoguma K., 39. Hložek A.
Hoffenheim yedekleri: 18. Samassékou D., 14. Kaderabek P., 15. Tohumcu U., 5. Kabak O., 27. Berisha M., 47. Beier M., 32. Bogarde M., 9. Bebou I., 37. Philipp L.
Hoffenheim teknik direktörü: Matarazzo P.
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