B. Mönchengladbach — Hoffenheim: kadrolar ve canlı anlatım

·4·Spor
B. Mönchengladbach — Hoffenheim: kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki B. Mönchengladbach — Hoffenheim karşılaşması 18 Ekim, 20:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

B. Mönchengladbach ilk 11'i: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 4. Itakura K., 3. Lainer S., 36. Weigl J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Honorat F.

B. Mönchengladbach yedekleri: 33. Nicolas M., 39. Danfa I. M., 25. Hack R., 14. Pléa A., 20. Netz L., 22. Fraulo O., 18. Lainer S., 34. Reitz R., 7. Stöger K.

B. Mönchengladbach teknik direktörü: Seoane G.

Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 11. Bülter M., 7. Grillitsch F., 20. Bischof T., 34. Nsoki S., 10. Kramarić A., 2. Drexler D., 19. Gendrey V., 28. Stach A., 22. Akpoguma K., 39. Hložek A.

Hoffenheim yedekleri: 18. Samassékou D., 14. Kaderabek P., 15. Tohumcu U., 5. Kabak O., 27. Berisha M., 47. Beier M., 32. Bogarde M., 9. Bebou I., 37. Philipp L.

Hoffenheim teknik direktörü: Matarazzo P.

B. MönchengladbachHoffenheimBundesligaAlmanyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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