Hoffenheim - Lyon: kadrolar ve canlı anlatım

·31·Spor
Hoffenheim - Lyon: kadrolar ve canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Hoffenheim - Lyon karşılaşması 23 Ekim, 22:00 (TSİ) itibarıyla başlayacaktır.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.

Hoffenheim yedekleri: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Jandrey V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.

Hoffenheim teknik direktörü: Ilzer C.

Lyon ilk 11'i: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (kaptan), 20. Bahre F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.

Lyon yedekleri: 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Lyon teknik direktörü: Fonseca P.

Canlı anlatım CANLI
22
Hoffenheim korner kullanacak.
21
Hoffenheim'ın kullandığı köşe vuruşu Lyon kalecisi Dominik Greif tarafından uzaklaştırıldı. Hoffenheim bir köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.
19
Dominik Greif (Lyon) kendini iyi hissediyor ve maça devam etmeye hazır.
17
Dominik Greif (Lyon) sakatlık geçirerek yerde kalıyor ve hakem tıbbi müdahale için oyunu durduruyor.
16
Vladimír Coufal'ın (Hoffenheim) kullandığı köşe vuruşunun ardından top uzaklaştırıldı.
14
Savunmacının yaptığı harika blok sayesinde Hoffenheim'ın köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
13
Alexander Prass (Hoffenheim) ceza sahası dışından sağ alt köşeye doğru vurdu, ancak Dominik Greif harika bir kurtarış yaptı. Hakem ve yardımcısı Hoffenheim lehine köşe vuruşu işaret etti.
13
Top taca çıktı. Hoffenheim köşe vuruşu kullanacak.
10
Keito Nakamura (Lyon) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı, ancak Oliver Baumann topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
9🟨
Hoffenheim - Lyon. Skor: 0-0. Mats Rots (Hoffenheim), biraz önce yaptığı faul nedeniyle hakemden sarı kart gördü.
7
Rémy Imbert (Lyon) rakibini geçmek istedi ancak topu kaptırdı.
5
Ozan Kabak (Hoffenheim) Alexander Prass'a harika bir pas çıkardı ve kaleye doğru ilerliyor.
1
Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.
00:01
N sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Hoffenheim başlayacak.
00:00
Bugünkü maçın baş hakemi Halil Umut Meler olacak.
00:00
İlk 11'ler açıklandı, kadrolar bölümünden göz atabilirsiniz.
00:00
Merhaba ve canlı anlatımımıza hoş geldiniz! Maçtaki tüm olayları sizlere anlık olarak aktaracağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
HoffenheimLyonUEFA Avrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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