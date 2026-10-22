Hoffenheim - Lyon: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Hoffenheim - Lyon karşılaşması 23 Ekim, 22:00 (TSİ) itibarıyla başlayacaktır.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.
Hoffenheim yedekleri: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Jandrey V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.
Hoffenheim teknik direktörü: Ilzer C.
Lyon ilk 11'i: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (kaptan), 20. Bahre F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.
Lyon yedekleri: 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.
Lyon teknik direktörü: Fonseca P.
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