Stuttgart - B. Mönchengladbach: Kadrolar ve canlı anlatım

·39·Spor
Stuttgart - B. Mönchengladbach: Kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki Stuttgart - B. Mönchengladbach karşılaşması 23 Ekim, 23:30 (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.

Stuttgart ilk 11: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Stuttgart yedekler: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Stuttgart teknik direktörü: Hoeneß S.

B. Mönchengladbach ilk 11: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mvogo V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

B. Mönchengladbach teknik direktörü: Blessin A.

Canlı anlatım CANLI
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
23:30
Oyuncular sahada ve Stuttgart maça başlama vuruşunu yapıyor.
23:30
Günün maçının hakemiyle tanışın, maçı Matthias Jöllenbeck yönetecek.
23:30
Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.
23:30
Sevgili taraftarlar, canlı anlatımımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler birazdan açıklanacak, bu yüzden yerinizi alın ve maçı izlemeye hazırlanın.
StuttgartB. MönchengladbachAlmanya BundesligaFutbolBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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