Stuttgart - B. Mönchengladbach: Kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Stuttgart - B. Mönchengladbach karşılaşması 23 Ekim, 23:30 (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.
Stuttgart ilk 11: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.
Stuttgart yedekler: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.
Stuttgart teknik direktörü: Hoeneß S.
B. Mönchengladbach ilk 11: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mvogo V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Mönchengladbach teknik direktörü: Blessin A.
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