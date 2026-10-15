Hoffenheim — Beşiktaş: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Hoffenheim — Beşiktaş karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.
Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hlozek A., 5. Kabak O., 27. Kramaric A., 28. Machida K.
Hoffenheim yedekleri: 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rothe M.
Hoffenheim teknik direktörü: Ilzer C.
Beşiktaş ilk 11'i: 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (kaptan), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.
Beşiktaş yedekleri: 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.
Beşiktaş teknik direktörü: Italiano V.
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