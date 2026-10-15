Hoffenheim — Beşiktaş: kadrolar ve canlı anlatım

·11·Spor
Hoffenheim — Beşiktaş: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki HoffenheimBeşiktaş karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.

Hoffenheim ilk 11'i: 1. Baumann O. (kaptan), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hlozek A., 5. Kabak O., 27. Kramaric A., 28. Machida K.

Hoffenheim yedekleri: 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rothe M.

Hoffenheim teknik direktörü: Ilzer C.

Beşiktaş ilk 11'i: 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (kaptan), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.

Beşiktaş yedekleri: 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.

Beşiktaş teknik direktörü: Italiano V.

HoffenheimBeşiktaşAvrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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