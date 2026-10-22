Inter Escaldes - Univ. Craiova: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Inter Escaldes - Univ. Craiova karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Inter Escaldes ilk 11'i: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (kaptan), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.
Inter Escaldes yedekleri: 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freixanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosaria R.
Inter Escaldes teknik direktörü: Ortiz F.
Univ. Craiova ilk 11'i: 21. Popescu L., 3. Romancuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (kaptan), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.
Univ. Craiova yedekleri: 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Houri B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.
Univ. Craiova teknik direktörü: Coello F.
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