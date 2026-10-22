Inter Escaldes - Univ. Craiova: kadrolar ve canlı anlatım

37 Bu plana dahil değilti! Joao Lameira (Univ. Craiova) ceza sahası dışından şansını denedi, ancak kaleye gönderdiği şut Javi Diaz'ı geçmek için çok zayıftı ve kaleci topu rahatça kontrol etti.

35 Fayssal Chouaib (Inter Escaldes) ofsayt pozisyonunda kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.

32 Hakemin düdüğü, sağır edici atmosferde neredeyse duyulmaz hale geldi. Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova), orta mesafeden serbest vuruş kullanmak için topu yerleştiriyor.

29 Inter Escaldes oyuncuları şık paslarla topu dolaştırıp atak başlatmak için uygun anı bekliyorlar, ancak işte bir hata ve top kaybı.

26 David López (Inter Escaldes), hakem Christos Vergetis'in sabrını zorladı ve önceki geç müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

26 Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova), köşe vuruşundan ceza sahasına tehlikeli bir ortaya hazırlanıyor.

25 Nicușor Bancu (Univ. Craiova) ceza sahası dışından takım arkadaşına pas vermek istedi, ancak rakip savunma hızlı davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

25 64:36 – güncel topa sahip olma oranı.

22 Christos Vergetis, Domy Berlanga'nın (Inter Escaldes) sert faulüne sessiz kalmadı ve düdüğünü çaldı.

19 Oyun durdu. Alexandru Romanchuk (Univ. Craiova) sarı kart gördü. Artık daha dikkatli olması gerekiyor.

16 Domi Berlanga (Inter Escaldes) ceza sahası çizgisi yakınında kötü gelen topu iyi kontrol etti ve kalenin ortasına doğru yerden bir şut çıkardı. Laurentiu Popescu yerinde değildi ancak sıçrayarak harika bir kurtarış yaptı.

13 Univ. Craiova topu kontrol ediyor, birkaç pas yapıp şut için uygun anı bekliyorlar.

11 Top taca çıktı, köşe vuruşu kararı verildi. Univ. Craiova rakip kale önünde tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

8 Sule (Inter Escaldes) ofsayt pozisyonunda kaldığı için oyun durduruldu.

5 Harika gol! Ştefan Baiaram (Univ. Craiova) ceza sahasına çevikçe girdi ve ortalanan topu alt sağ köşeye gönderdi, kaleci ise çaresiz kaldı!

3 Gol! Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova), Carlos Mora'nın harika ortasında topa gelişine vurdu ve yakın mesafeden kafa vuruşuyla kaleciyi kolayca avladı. 0:1.

1 İlk yarı başladı.

21:46 Oyuncular sahada ve Universitatea Craiova maçı başlatıyor.

21:45 Bugünkü maçı Christos Vergetis yönetecek.

21:45 Maç başlamadan önce kadrolara maç detaylarından göz atabilirsiniz.