Inter Escaldes - Univ. Craiova: kadrolar ve canlı anlatım

·29·Spor
Inter Escaldes - Univ. Craiova: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Inter Escaldes - Univ. Craiova karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Inter Escaldes ilk 11'i: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (kaptan), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.

Inter Escaldes yedekleri: 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freixanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosaria R.

Inter Escaldes teknik direktörü: Ortiz F.

Univ. Craiova ilk 11'i: 21. Popescu L., 3. Romancuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (kaptan), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.

Univ. Craiova yedekleri: 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Houri B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.

Univ. Craiova teknik direktörü: Coello F.

Canlı anlatım0-2 CANLI
37
Bu plana dahil değilti! Joao Lameira (Univ. Craiova) ceza sahası dışından şansını denedi, ancak kaleye gönderdiği şut Javi Diaz'ı geçmek için çok zayıftı ve kaleci topu rahatça kontrol etti.
35
Fayssal Chouaib (Inter Escaldes) ofsayt pozisyonunda kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.
32
Hakemin düdüğü, sağır edici atmosferde neredeyse duyulmaz hale geldi. Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova), orta mesafeden serbest vuruş kullanmak için topu yerleştiriyor.
29
Inter Escaldes oyuncuları şık paslarla topu dolaştırıp atak başlatmak için uygun anı bekliyorlar, ancak işte bir hata ve top kaybı.
26🟨
David López (Inter Escaldes), hakem Christos Vergetis'in sabrını zorladı ve önceki geç müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.
26
Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova), köşe vuruşundan ceza sahasına tehlikeli bir ortaya hazırlanıyor.
25
Nicușor Bancu (Univ. Craiova) ceza sahası dışından takım arkadaşına pas vermek istedi, ancak rakip savunma hızlı davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
25
64:36 – güncel topa sahip olma oranı.
22
Christos Vergetis, Domy Berlanga'nın (Inter Escaldes) sert faulüne sessiz kalmadı ve düdüğünü çaldı.
19🟨
Oyun durdu. Alexandru Romanchuk (Univ. Craiova) sarı kart gördü. Artık daha dikkatli olması gerekiyor.
16
Domi Berlanga (Inter Escaldes) ceza sahası çizgisi yakınında kötü gelen topu iyi kontrol etti ve kalenin ortasına doğru yerden bir şut çıkardı. Laurentiu Popescu yerinde değildi ancak sıçrayarak harika bir kurtarış yaptı.
13
Univ. Craiova topu kontrol ediyor, birkaç pas yapıp şut için uygun anı bekliyorlar.
11
Top taca çıktı, köşe vuruşu kararı verildi. Univ. Craiova rakip kale önünde tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.
8
Sule (Inter Escaldes) ofsayt pozisyonunda kaldığı için oyun durduruldu.
50-2
Harika gol! Ştefan Baiaram (Univ. Craiova) ceza sahasına çevikçe girdi ve ortalanan topu alt sağ köşeye gönderdi, kaleci ise çaresiz kaldı!
30-1
Gol! Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova), Carlos Mora'nın harika ortasında topa gelişine vurdu ve yakın mesafeden kafa vuruşuyla kaleciyi kolayca avladı. 0:1.
1
İlk yarı başladı.
21:46
Oyuncular sahada ve Universitatea Craiova maçı başlatıyor.
21:45
Bugünkü maçı Christos Vergetis yönetecek.
21:45
Maç başlamadan önce kadrolara maç detaylarından göz atabilirsiniz.
21:45
Sevgili taraftarlar, canlı anlatımımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler birazdan açıklanacak, bu yüzden yerinizi alın ve maçı izlemeye hazırlanın.
Inter EscaldesUniv. CraiovaKonferans LigiFutbolCanlı Skor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mjällby — Inter d'Escaldes: kadrolar ve canlı metinMjällby — Inter d'Escaldes: kadrolar ve canlı metin15 Ekim 20:35Univ. Craiova - Getafe: kadrolar ve canlı anlatımUniv. Craiova - Getafe: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 20:33Trabzonspor - Hearts: Kadrolar ve canlı anlatımTrabzonspor - Hearts: Kadrolar ve canlı anlatımBugün 21:19Pafos - Riga FC: kadrolar ve canlı anlatımPafos - Riga FC: kadrolar ve canlı anlatımBugün 21:16Nordsjælland — CSKA Sofya: kadrolar ve canlı anlatımNordsjælland — CSKA Sofya: kadrolar ve canlı anlatımBugün 21:13Kauno Zalgiris — Brann: kadrolar ve canlı anlatımKauno Zalgiris — Brann: kadrolar ve canlı anlatımBugün 21:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi