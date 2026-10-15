Mjällby — Inter d'Escaldes: kadrolar ve canlı metin
Konferans Ligi kapsamındaki Mjällby — Inter d'Escaldes karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı metin olarak güncellenecektir.
Mjällby ilk 11'i: 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergström J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kaptan), 5. Iqbal A., 10. Kher J., 33. Miettinen T., 4. Norén A.
Mjällby teknik direktörü: Brännström A.
Inter d'Escaldes ilk 11'i: 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David López, 2. Hernández A. J., 19. Modric, 24. Pochettino M., 4. Sánchez A. (kaptan), 31. Solé, 3. Torres J.
Inter d'Escaldes teknik direktörü: Ortiz F.
Canlı anlatım CANLI
21:45
Bugünkü maçın baş hakemi Antonius Menelaos olacak.
21:45
Bu maçın ilk 11'leri belli oldu.
21:45
Merhaba ve canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz! Maçta yaşanan her şeyden sizi anında haberdar edeceğiz. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
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