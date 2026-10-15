Univ. Craiova - Getafe: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Univ. Craiova - Getafe karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Univ. Craiova ilk 11'i: 21. Popescu L., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (kaptan), 20. Cicaldau A., 16. Lameira J., 3. Romanchuk O., 6. Screciu V., 24. Stevanovic N., 23. Teles.
Univ. Craiova teknik direktörü: Coelho F.
Getafe ilk 11'i: 13. Soria D., 3. Djené, 2. Djené, 16. Francho, 21. Garcia A., 8. Gudelj N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Valu J.
Getafe teknik direktörü: Bordalas Jimenez J.
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