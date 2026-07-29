Şomurodov ve Fayzullayev Avrupa Sahnesinde: Başakşehir Tarihi Maça Hazırlanıyor

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Şomurodov ve Fayzullayev Avrupa Sahnesinde: Başakşehir Tarihi Maça Hazırlanıyor

Özbekistan millî takımı liderleri Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev yeni sezona diğerlerinden çok daha erken başladılar. İstanbul'un Başakşehir kulübünde forma giyen millî futbolcularımız UEFA Konferans Ligi eleme turunda aktif olarak yer alıyor.

Zamin.uz takımın Finlandiya'nın Inter Turku kulübüne karşı oynayacağı kritik rövanş maçını, kadro detaylarını ve kulübün Avrupa kupalarındaki tarihi istatistiklerini sunar.

1. Finlandiya'da Rövanş: Başakşehir'e Galibiyetten Başka Yol Yok

Bir hafta önce İstanbul'da oynanan ilk maçta Başakşehir ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku 1-1 berabere kalmışlardı. Şimdi Türk kulübü, 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak rövanş maçında bir üst tura yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Belçikalı tanınmış hakem Nathan Verboomen yönetecek. İlk maçta eşitlik bozulmadığı için Turku'daki normal süre ve uzatmalarda da eşitlik devam ederse kazanan taraf penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Bir Sonraki Turdaki Rakip Kim Olacak?

Bu eşleşmenin galibi bir sonraki turda Lihtenştayn'ın Vaduts ile Andorra'nın Inter Club d'Escaldes (Atletik Eskaldes) kulüpleri arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Vaduts 4-0 gibi farklı bir galibiyet aldığından, bir üst tura Lihtenştayn temsilcisinin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2. Nuri Şahin'in UEFA'ya Bildirdiği Resmî Kadro

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konferans Ligi maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Sevindirici bir gelişme olarak, cezası sona eren Fildişi Sahilli önemli defans oyuncusu Christopher Operi kadroya geri döndü.

UEFA kadrosunda yer alan futbolcular:

  • Kaleciler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen.

  • Defans oyuncuları: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner.

  • Orta saha oyuncuları: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay.

  • Forvetler: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnić, Bertuğ Yıldırım.

3. Başakşehir İçin Avrupa'daki 70. Tarihi Akşam

Önümüzdeki karşılaşma İstanbul kulübü için 2015/2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) tam 70. maçı olacak.

Bugüne kadar oynanan 69 karşılaşmada Başakşehir şu istatistikleri kaydetti:

  • Galibiyetler: 26 maç

  • Beraberlikler: 18 maç

  • Mağlubiyetler: 25 maç

  • Atılan ve yenilen goller: 103:96

Inter Turku — Başakşehir Maçı Hakkında Temel Bilgiler

Özellik / Kriter

Detaylar

Organizasyon

UEFA Konferans Ligi (2. Eleme Turu, Rövanş Maçı)

Maç Tarihi

30 Temmuz 2026

Stadyum

Veritas Stadyumu (Turku, Finlandiya)

İlk Maç Skoru

1:1 (İstanbul'da)

Maçın Hakemi

Nathan Verboomen (Belçika)

Özbek Lejyonerler

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Muhtemel Sonraki Rakip

Vaduts (Lihtenştayn) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Kulüp Jübilesi

Başakşehir'in Avrupa Kupalarındaki 70. Maçı

Millî takımımızın liderleri Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in Avrupa sahnelerindeki performansı milyonlarca Özbek futbol severin odak noktasında yer alıyor.

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Sizce Başakşehir deplasmanda Inter Turku'yu mağlup ederek bir üst tura çıkabilecek mi? Shomurodov veya Fayzullayev bu maçta gol atabilecek mi? Görüş ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevBaşakşehirInter TurkuUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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