Torino — Monza: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Torino — Monza karşılaşması 23 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Torino ilk 11: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Caccamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (kaptan).
Torino yedekler: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.
Torino teknik direktörü: Abate I.
Monza ilk 11: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza teknik direktörü: Juric I.
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