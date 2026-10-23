Torino — Monza: kadrolar ve canlı anlatım

·2·Spor
Torino — Monza: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki TorinoMonza karşılaşması 23 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Torino ilk 11: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Caccamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (kaptan).

Torino yedekler: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Torino teknik direktörü: Abate I.

Monza ilk 11: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza teknik direktörü: Juric I.

TorinoMonzaİtalya Serie AFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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