Serie A'nın 7. haftası sürpriz sonuçlarla tamamlandı

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Serie A'nın 7. haftası sürpriz sonuçlarla tamamlandı

İtalya Serie A'nın 7. haftasından oynanan son iki karşılaşma, taraftarlara gol dolu ve heyecan verici anlar yaşattı.

Torino Torino ekibi deplasmanda Parma'yı farklı 3:0 skorla mağlup ederek güven tazeledi, Monza ise kendi sahasında güçlü rakibi Cagliari kalesine cevapsız 4 gol göndererek büyük bir sansasyona imza attı.

Parma – Torino (0:3): Simeone'den resital

Deplasmanda sahne alan Torino, maçın kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı:

  • Simeone'nin dublesi: Maçın yıldızı olan Giovanni Simeone, 4. ve 69. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak duble yaptı;

  • Adams'tan ikinci gol: 24. dakikada Che Adams skoru 2:0'a getirerek konuk ekibin üstünlüğünü perçinledi;

  • Puan durumunda yükseliş: Bu önemli deplasman galibiyetinin ardından Torino puanını 7'ye çıkararak 13. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Parma ise 16. sırada yer aldı.

Monza – Cagliari (4:0): Varela'nın parlayışı ve farklı galibiyet

Günün bir diğer önemli mücadelesinde Monza taraftarları gerçek bir gol şölenine tanıklık etti:

  • Kouadio perdeyi açtı: 39. dakikada Kouadio ev sahibini öne geçirdi — 1:0;

  • Varela'dan duble: İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Varela, 47 ve 79. dakikalarda rakip kaleciyi iki kez mağlup ederek farkı açtı;

  • Robinson noktayı koydu: 66. dakikada Robinson da adını tabelaya yazdırdı — 4:0;

  • Durum değişikliği: Kalesinde gol görmeden 4 gol atan Monza puanını 7'ye yükselterek 14. sıraya çıktı. 13 puanla 7. sırada bulunan Cagliari ise beklenmedik bir şekilde ağır bir mağlubiyet aldı.

Serie A. 7. hafta maç raporu

Parma — Torino 0:3

Goller: Simeone (4, 69), Adams (24).

  • Torino: Perri, Ismajli, Coco, Comuzzo, Mandragora (Gineitis, 63), Belgali (Zakaria, 73), Vlasic (Cesare, 73), Braganca, Cacciamani, Simeone (Zapata, 83), Che Adams (Kulenovic, 63).

Monza — Cagliari 4:0

Goller: Kouadio (39), Varela (47, 79), Robinson (66).

  • Monza: Ternqvist, Kouadio (Bakun, 81), Goglichidze, Carboni, Mangas, Akinsanmiro (Folorunsho, 81), Birindelli, Foye (Colpani, 64), Varela (Cutrone, 81), Robinson (Forson, 87).

TorinoParmaMonzaCagliariSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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