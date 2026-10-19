Parma — Torino: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Parma — Torino karşılaşması 19 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Parma ilk 11'i: 40. Corvi E., 10. Bernabe A., 27. Britschgi S., 15. Delprato E. (kaptan), 34. Diego Carlos, 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Toure E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma yedekleri: 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Guidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordonez K., 4. Serro V.
Parma teknik direktörü: Gilardino A.
Torino ilk 11'i: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Belgali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.
Torino yedekleri: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Sivero L., 91. Zapata D.
Torino teknik direktörü: Abate I.
Yorumlar 0
…