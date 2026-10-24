Serie A 8. hafta gol yağmuru: Torino'da Monza'nın direnci kırıldı

·14·Spor
Serie A 8. hafta gol yağmuru: Torino'da Monza'nın direnci kırıldı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanan karşılaşmada Torino'nun Torino kulübü, sahasında Monza'yı konuk etti. Taraftarlar için tam bir gol şölenine dönüşen çekişmeli ve tempolu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bu galibiyet, Torino ekibinin puan tablosunda üst sıralara yaklaşmasını sağladı.

Maçın gelişimi: Öne geçiş ve konuk ekibin hızlı yanıtı

Karşılaşma ev sahibinin üstünlüğüyle başladı:

  • İlk gol: Mücadelenin 39. dakikasında Kian Fitz-Jim şık bir vuruşla skoru açtı ve Torino'yu öne geçirdi (1-0);

  • İkinci yarıda hızlı denge: Soyunma odasından dönen konuk ekip 47. dakikada yanıt verdi; Gustavo Varela, Torino ağlarını sarsarak maça yeniden heyecan getirdi (1-1).

Karar anları: Belghali ve Vlasic galibiyeti getirdi

Yenilen golün ardından Torino ekibi vitesi yükseltti:

  • İkinci kez öne geçiş: 61. dakikada Rafik Belghali ev sahibinin ikinci golünü atarak takımını tekrar öne geçirdi (2-1);

  • Vlasic'in kritik golü: 72. dakikada Hırvat tecrübeli orta saha oyuncusu Nikola Vlasic farkı ikiye çıkararak galibiyetin kapısını araladı (3-1);

  • Son dakikalarda heyecan: Uzatma dakikalarında (90) Patterson, Monza'nın ikinci golünü atarak farkı bire indirdi ancak kalan süre konuk ekibin mağlubiyetten kurtulmasına yetmedi (3-2).

Puan durumu: Torino 8. sıraya yükseldi

Kazanılan 3 puan Torino'nun konumunu güçlendirdi:

  • Torino: Puanını 13'e yükselterek Serie A puan tablosunda 8. sıraya yerleşti;

  • Monza: 7 puanla ligde 14. sırada kaldı.

Maç raporu:

Serie A, 8. Hafta

Torino — Monza 3-2

  • Goller: Kian Fitz-Jim 39, Rafik Belghali 61, Nikola Vlasic 72 — Gustavo Varela 47, Patterson 90.

TorinoMonzaSerie ANikola Vlasicİtalya Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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