Monza — Cagliari: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Monza — Cagliari karşılaşması 19 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Monza ilk 11: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza yedekleri: 6. Antov V., 24. Bakune A., 26. Churria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mut M., 16. Ngonge S., 43. Straynar A., 20. Thiam D.
Monza teknik direktörü: Juric I.
Cagliari ilk 11: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.
Cagliari yedekleri: 24. Aurelio G., 20. Cervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Lyteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.
Cagliari teknik direktörü: Pisacane F.
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