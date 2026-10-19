Monza — Cagliari: kadrolar ve canlı anlatım

·55·Spor
Monza — Cagliari: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki Monza — Cagliari karşılaşması 19 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Monza ilk 11: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza yedekleri: 6. Antov V., 24. Bakune A., 26. Churria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mut M., 16. Ngonge S., 43. Straynar A., 20. Thiam D.

Monza teknik direktörü: Juric I.

Cagliari ilk 11: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.

Cagliari yedekleri: 24. Aurelio G., 20. Cervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Lyteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.

Cagliari teknik direktörü: Pisacane F.

Canlı anlatım CANLI
20
M'Bala Nzola (Cagliari) ceza sahası içinde pası alıp bekletmeden kalenin ortasına sert vurdu. Noel Törnqvist uzanarak topu çıkardı. Harika bir kurtarış!
17
Kaleci Dani Mota'nın (Monza) şutunu harika bir kurtarışla önledi, aksi takdirde top sol direğin dibinden ağlara gidecekti.
16
Alessandro Romano (Cagliari) ceza sahası dışından sert vurdu, ancak top direğin biraz üstünden auta gitti.
13
Foe Ondoa (Monza) ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunma engelledi.
8
João Pedro (Cagliari) savunmayla girdiği mücadelede üstünlük sağlayıp köşe vuruşundan gelen topu kafayla kaleye gönderdi, ancak ceza sahası içinden yaptığı vuruş sağ direğin dibinden auta çıktı.
7
Cagliari köşe vuruşu kullanıyor.
6
Andrea Calzavara pozisyonu net bir şekilde görüyor ve Andrea Carboni'nin (Monza) faul yaptığını belirledi.
5
Samuele Birindelli (Monza) ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol etti ve kaleye şut çekti, ancak top direğin hemen sağından auta çıktı.
3
Juan Rodríguez (Cagliari) büyük bir hata yaptı ve Andrea Calzavara düdüğünü çaldı.
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
21:32
Oyuncular sahada ve maça Cagliari başlıyor.
21:30
Andrea Calzavara bu maçın hakemi olarak atandı.
21:30
Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.
21:30
Merhaba ve yakaran maçın canlı anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki olayları sizlere olabildiğince doğru aktarmaya çalışacağız. İyi eğlenceler dileriz.
MonzaCagliariSerie AİtalyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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