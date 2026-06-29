Monza yeni teknik direktörünü açıkladı: Ivan Juric takımın başında

Monza kulübü, teknik direktörlük görevine Ivan Juric'in getirildiğini resmen duyurdu. 50 yaşındaki Hırvat uzman, bu görevde Paolo Bianco'nun yerini aldı.

Yeni sezonda Monza yeniden İtalya Serie A'da mücadele edecek. Bu nedenle kulüp yönetimi, takımı üst ligde tutma görevini deneyimli bir teknik adama emanet etti.

Monza Serie A'ya döndü

Kulüp, Serie V'te bir sezon geçirdikten sonra İtalya'nın en üst düzey ligine geri dönmeyi başardı.

Şimdi takımın önündeki temel hedef, Serie A'da rekabetçi bir kadro kurmak ve elit ligdeki yerini korumak.

Ivan Juric ise bu yeni projenin ana figürü haline geldi.

Juric, Paolo Bianco'nun yerini aldı

Kulübün resmi açıklamasına göre, 50 yaşındaki uzman, Paolo Bianco'dan sonra takımın yönetimini devraldı.

Juric, İtalya futbol ortamını iyi tanıyor ve çeşitli kulüplerde çalışma deneyimine sahip. Monza yönetimi, onun takımı düzenli, fiziksel olarak güçlü ve disiplinli bir oyuna adapte edebileceğine inanıyor.

Atalanta'daki dönemi kısa sürdü

Ivan Juric daha önce Atalanta kulübünü yönetmişti.

Bergamo ekibinde altı ay görev yaptı ve bu süre zarfında 15 resmi maça çıktı.

İstatistikler Sonuç Oynanan maçlar 15 Galibiyet 4 Beraberlik 8 Mağlubiyet 3

Juric yönetimindeki Atalanta az mağlubiyet alsa da, beraberliklerin fazlalığı sonuçların istikrarını etkiledi.

Yeni teknik direktörü zorlu bir görev bekliyor

Serie A'ya dönen bir takım için ilk sezon her zaman zorlu geçer.

Monza'nın şunları yapması gerekecek:

kadroyu güçlendirmek;

yüksek tempoya uyum sağlamak;

savunmada istikrarı sağlamak;

güçlü rakiplere karşı puan toplamak

gibi görevleri çözmesi gerekecek.

Juric'in İtalya şampiyonasındaki deneyimi, tam da bu süreçte kritik bir önem taşıyabilir.

Monza elit ligde kalabilecek mi?

Kulübün Serie A'ya dönmesi taraftarlar için büyük bir sevinç oldu. Ancak şimdi asıl sınav başlıyor.

Ivan Juric'in kendi stilini takıma hızla benimsetip Monza'yı üst ligde istikrarlı bir kulüp haline getirip getiremeyeceği sorusuna yeni sezon cevap verecek.

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