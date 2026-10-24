45 altın ve Asya'da üçüncülük: Özbekistan para sporunda tarihi bir rekora imza attı

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen prestijli Aichi–Nagoya-2026 Para Asya Oyunları resmen sona erdi. Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Özbekistan delegasyonu, toplam 145 madalya kazanarak genel klasmanda kıtanın en güçlü üçüncü takımı olarak tarihe geçti.

Bu başarı, madalya kalitesi ve toplam sayısı bakımından ülkemizin Para Asya Oyunları tarihindeki en yüksek derecesi oldu. Bundan önceki en iyi sonuç 2014 yılında Güney Kore'de düzenlenen oyunlarda elde edilmiş ve o dönem temsilcilerimiz 5. sırada yer almıştı.

45 altın: Özbek para sporcularının zaferi

Turnuva boyunca vatandaşlarımız yüksek azim ve beceri sergileyerek podyumun her basamağında sağlam bir yer edindi:

Altın madalya: 45 adet;

Gümüş madalya: 49 adet;

Bronz madalya: 51 adet;

Toplam kazanılan madalya: 145 adet.

Bu üstün sonuçla Özbekistan, genel madalya tablosunda Hindistan, Güney Kore, İran ve Tayland gibi kıtanın önde gelen spor ülkelerini büyük bir farkla geride bıraktı.

Top-10: Turnuva sonuçlarına göre genel madalya tablosu

Aichi–Nagoya-2026 oyunlarının genel madalya sıralamasında Çin birinci olurken, ev sahibi Japonya ikinci sırada yer aldı. İlk on şu şekilde oluştu:

Çin: 207 altın, 117 gümüş, 111 bronz (toplam: 435) Japonya: 64 altın, 60 gümüş, 62 bronz (toplam: 186) Özbekistan: 45 altın, 49 gümüş, 51 bronz (toplam: 145) Hindistan: 30 altın, 35 gümüş, 49 bronz (toplam: 114) Güney Kore: 29 altın, 38 gümüş, 33 bronz (toplam: 100) İran: 26 altın, 36 gümüş, 40 bronz (toplam: 102) Tayland: 19 altın, 40 gümüş, 66 bronz (toplam: 125) Endonezya: 15 altın, 21 gümüş, 37 bronz (toplam: 73) Kazakistan: 12 altın, 16 gümüş, 22 bronz (toplam: 50) Suudi Arabistan: 8 altın, 8 gümüş, 1 bronz (toplam: 17)

Özbekistan milli paralimpik hareketinin bu tarihi başarısı, ülkede spor ve kapsayıcılık alanında yürütülen reformların yüksek verimini bir kez daha kanıtladı.