Japonya, yasadışı yaşayan iki Özbekistan vatandaşını daha sınır dışı etti

Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, ülkede yasadışı olarak ikamet eden iki Özbekistan vatandaşını daha sınır dışı etti. Bu bilgi, Özbekistan'ın Japonya Büyükelçiliği tarafından açıklandı.

Belirtildiğine göre, vatandaşlardan biri Japonya'ya teknik stajyer vizesiyle girmiş ancak vize süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmamış ve daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. İkinci vatandaş ise kısa süreli vizeyle girmiş, vizesinin geçerlilik süresi bitmesine rağmen yasadışı olarak kalmış ve tutuklanmıştır.

Japon Japon yetkililer, yasadışı ikamet veya çalışma durumlarının tespit edilmesi halinde bu tür kişilerin sınır dışı edileceğini bir kez daha hatırlattı. Ayrıca vatandaşlara "Japonya'da rahatça çalışabilirsiniz" gibi asılsız ve yanıltıcı tekliflere inanmamaları tavsiye edildi.

Bunun yanı sıra, mülteci statüsü almak için asılsız başvuruda bulunmanın ülkede kalma hakkı vermediği, aksine olumsuz yanıtın ardından sınır dışı edilmeye yol açabileceği vurgulandı.