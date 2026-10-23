Güney Koreya'da suç oranlarını azaltmak için hologram polisler ortaya çıktı

Güney Kore Başkent Seul'de halkın güvenliğini artırmak ve suçları önlemek amacıyla gerçeğini aratmayan holografik polisler test ediliyor. İlk verilere göre bu teknoloji, halka açık alanlardaki suç oranlarının düşmesine yardımcı oldu.

Her akşam saat 19:00 ile 22:00 arasında Seul'ün Chung-gu bölgesindeki kalabalık Judong No. 3 Parkı'nda, 170 santimetreden uzun, polis üniformalı bir erkek görüntüsü beliriyor. Görüntü, acil durumlarda polisin hızla müdahale edeceğini ve çevrede güvenlik kameralarının bulunduğunu hatırlatıyor.

Ancak bu gerçek bir polis değil; vatandaşlarda güvenlik hissini güçlendirmek ve düzensizlikleri önlemek için oluşturulmuş üç boyutlu bir hologramdır. Holografik teknolojilerde uzmanlaşmış Hologrammica şirketi tarafından geliştirilen bu model, geçen yılın ekim ayında deneme amaçlı kuruldu.

Suç oranları yüzde 22 azaldı

Jung Polis Karakolu şefi An Dong-hyun, hologramın vatandaşların güvenlik algısını artıran ve kanun ihlallerini önlemede psikolojik etki yaratan modern bir araç olduğunu belirtiyor.

Yetkili, polisin yapay zeka teknolojilerini kullanarak suçla mücadele önlemlerini genişletmeyi planladığını ifade etti.

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı verilerine göre, hologramın kurulumundan önceki ve sonraki aynı dönemler karşılaştırıldığında, park ve çevresinde işlenen suçların sayısında yaklaşık yüzde 22'lik bir düşüş görüldü.

Polis, bu teknolojinin suçluları doğrudan yakalayamayacağını kabul etse de, kanun ihlallerini önlemede ve insanlarda güvenlik duygusu oluşturmada etkili olabileceğini vurguluyor. Gelecekte, sonuçlara bağlı olarak kullanım alanı genişletilebilir.

Polis yetkililerine göre, hologram yakından bakıldığında gerçek bir insan olmadığı anlaşılıyor. Ancak bir polis memurunun orada olduğu izlenimi bile insanların davranışlarını etkilemeye yetti.

İnternet kullanıcıları hologramı hayalete benzetti

Polis teknolojinin olumlu sonuçlarını vurgulasa da, internet kullanıcıları duruma mizahi bir dille yaklaştı. Birçoğu hologramı modern bir korkuluk gibi görerek, suç oranlarındaki düşüşün insanların parktan korkup uzaklaşmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Bir kullanıcı, "Bu da ne, burada bir polis hayaleti dolaşıyor! İnsanlar ne düşünüyor acaba?" diye yazdı.

Böylece Seul'deki deney, modern teknolojilerle kamu güvenliğini sağlamanın yeni yollarını gösteriyor. Ancak holografik polislerin uzun vadeli etkisi ve diğer bölgelerde kullanımı, gelecek sonuçlara bağlı olacak.