Güney Koreya'da suç oranlarını azaltmak için hologram polisler ortaya çıktı

·7·Dünya
Güney Koreya'da suç oranlarını azaltmak için hologram polisler ortaya çıktı

Güney Kore Başkent Seul'de halkın güvenliğini artırmak ve suçları önlemek amacıyla gerçeğini aratmayan holografik polisler test ediliyor. İlk verilere göre bu teknoloji, halka açık alanlardaki suç oranlarının düşmesine yardımcı oldu.

Her akşam saat 19:00 ile 22:00 arasında Seul'ün Chung-gu bölgesindeki kalabalık Judong No. 3 Parkı'nda, 170 santimetreden uzun, polis üniformalı bir erkek görüntüsü beliriyor. Görüntü, acil durumlarda polisin hızla müdahale edeceğini ve çevrede güvenlik kameralarının bulunduğunu hatırlatıyor.

Ancak bu gerçek bir polis değil; vatandaşlarda güvenlik hissini güçlendirmek ve düzensizlikleri önlemek için oluşturulmuş üç boyutlu bir hologramdır. Holografik teknolojilerde uzmanlaşmış Hologrammica şirketi tarafından geliştirilen bu model, geçen yılın ekim ayında deneme amaçlı kuruldu.

Suç oranları yüzde 22 azaldı

Jung Polis Karakolu şefi An Dong-hyun, hologramın vatandaşların güvenlik algısını artıran ve kanun ihlallerini önlemede psikolojik etki yaratan modern bir araç olduğunu belirtiyor.

Yetkili, polisin yapay zeka teknolojilerini kullanarak suçla mücadele önlemlerini genişletmeyi planladığını ifade etti.

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı verilerine göre, hologramın kurulumundan önceki ve sonraki aynı dönemler karşılaştırıldığında, park ve çevresinde işlenen suçların sayısında yaklaşık yüzde 22'lik bir düşüş görüldü.

Gece vakti polis kılığında ışıklandırılmış bir karton figür duruyor.

Polis, bu teknolojinin suçluları doğrudan yakalayamayacağını kabul etse de, kanun ihlallerini önlemede ve insanlarda güvenlik duygusu oluşturmada etkili olabileceğini vurguluyor. Gelecekte, sonuçlara bağlı olarak kullanım alanı genişletilebilir.

Polis yetkililerine göre, hologram yakından bakıldığında gerçek bir insan olmadığı anlaşılıyor. Ancak bir polis memurunun orada olduğu izlenimi bile insanların davranışlarını etkilemeye yetti.

İnternet kullanıcıları hologramı hayalete benzetti

Polis teknolojinin olumlu sonuçlarını vurgulasa da, internet kullanıcıları duruma mizahi bir dille yaklaştı. Birçoğu hologramı modern bir korkuluk gibi görerek, suç oranlarındaki düşüşün insanların parktan korkup uzaklaşmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Bir kullanıcı, "Bu da ne, burada bir polis hayaleti dolaşıyor! İnsanlar ne düşünüyor acaba?" diye yazdı.

Böylece Seul'deki deney, modern teknolojilerle kamu güvenliğini sağlamanın yeni yollarını gösteriyor. Ancak holografik polislerin uzun vadeli etkisi ve diğer bölgelerde kullanımı, gelecek sonuçlara bağlı olacak.

SeulHolografik PolisHologrammicaKamu GüvenliğiGüney Kore
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Seul sokaklarında yüzlerce Pikachu ortaya çıkarak herkesi şaşırttıSeul sokaklarında yüzlerce Pikachu ortaya çıkarak herkesi şaşırttı6 Ekim 16:41Seul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çektiSeul semalarında Özbekistan bayrağı: Beklenmedik manzara herkesin dikkatini çekti15 Eylül 13:49BRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulunduBRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulundu14 Eylül 13:30Güney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybettiGüney Kore'de 11 implant taktıran kadın hayatını kaybetti16 Ağustos 00:33“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble“Manchester City” Seul’de “Atlético”yu mağlup etti: Marmoush’tan duble9 Ağustos 21:10Maresca ilk galibiyetin ardından Manchester City’deki planını açıkladıMaresca ilk galibiyetin ardından Manchester City’deki planını açıkladı5 Ağustos 21:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu