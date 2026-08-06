Narendra Modi'nin Özbekistan ziyaretine hazırlıkların başladığı açıklandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Özbekistan'a resmî ziyaretinin beklendiği açıklandı. Konuyla ilgili ANI ajansı haber yayımladı.

Yayının aktardığına göre, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un bu günlerde Hindistan'a gerçekleştirdiği dört günlük resmî ziyaret, öncelikle Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Özbekistan'a beklenen ziyareti için kapsamlı hazırlıklar yapılmasına odaklandı. Bakan ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu yılın 3 Ağustos tarihinde Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Saidov, iki ülke liderlikleri arasındaki düzenli diyaloğun istikrarlı biçimde sürdüğünü kaydetti. Ona göre, görüşmeler stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine ve pratik iş birliğinin genişletilmesine hizmet ediyor.

“Sadece 10 gün önce telefon görüşmesiyle birçok konuyu ele almıştık. Bu görüşmelerin temel amacı da Başbakan Narendra Modi'nin Özbekistan'a beklenen ziyaretine hazırlık yapmaktı” dedi Bahtiyor Saidov.

Bakan bu ziyareti, ülkeler arasındaki sürekli siyasi diyaloğun mantıksal ve pratik devamı olarak nitelendirdi. Ayrıca Özbekistan ve Hindistan'ın uluslararası platformlar ile çeşitli etkinlikler kapsamındaki görüşmeleri karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için etkili biçimde kullandığını belirtti.

Saidov'un belirttiğine göre, kendisine ve Özbekistan heyetine verilen temel görevlerden biri de Hindistan Başbakanı'nın Özbekistan ziyaretine yönelik hazırlıkları koordine etmek.

Bununla birlikte, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ve ticari-ekonomik, yatırım ve siyasi iş birliğinin daha da geliştirilmesi için önemli bir fırsat yaratacağını vurguladı.

Bahtiyor Saidov Hindistan'ı Özbekistan'ın Güney Asya'daki en önemli stratejik ve ticari ortaklarından biri olarak nitelendirerek Yeni Delhi ile iş birliğinin istikrarlı biçimde güçlendiğini ifade etti.

Bilgi için, Özbekistan Dışişleri Bakanı 2–5 Ağustos tarihleri arasında Hindistan'ı resmî ziyaret kapsamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde ülkenin Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile görüştü; ayrıca Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile müzakerelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında taraflar stratejik ortaklığın mevcut durumunu kapsamlı biçimde ele aldı. Özellikle enerji, altyapı, ticaret, savunma, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin genişletilmesi değerlendirildi ve bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Jaishankar da görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından Bahtiyor Saidov ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini açıklayarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtti.