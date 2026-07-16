Cakarta'da 11 altın: İki takımımız Asya'da birinci oldu

Özbek genç boksörler, Cakarta'daki Asya Şampiyonası'nı büyük bir zaferle tamamladı. U-19 ve U-23 yaş kategorilerindeki erkek milli takımlarımız, genel klasmanda birinci sırayı elde etti.

İki yaş kategorisinde temsilcilerimiz toplam 18 madalya; 11 altın, 3 gümüş ve 4 bronz kazandı. Asya Boks Konfederasyonu, U-19 takımımızın 10 sıkletin 7'sinde, U-23 temsilcilerimizin ise 4 sıklette şampiyon olduğunu doğruladı.

U-23 takımına dört altın

23 yaş altı boksörler mücadelesinde Özbekistan temsilcileri dört altın, iki gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

Madalya Sıklet Boksör Altın -65 kg Ilhomjon Irgashev Altın -70 kg Abdulloh Madaminov Altın -80 kg Fazliddin Erkinboyev Altın +90 kg Ozodbek Aliyev Gümüş -85 kg Norbek Abdullayev Gümüş -90 kg Samir Sobirov Bronz -55 kg Faryozbek Do‘smatov Bronz -60 kg Abdurahmon Mahmudjonov Bronz -75 kg Abdulaziz Abdulhamidov

Resmi sonuçlara göre Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev ve Ozodbek Aliyev kendi sıkletlerinde Asya şampiyonu oldu. Kazakistan'ın üç, Hindistan'ın iki ve Japonya'nın bir altın madalya aldığı U-23 müsabakalarında Özbekistan, en çok şampiyon çıkaran takım oldu.

U-19 boksörleri finallerde üstünlük sağladı

Genç milli takımımız ise daha da yüksek bir sonuç kaydetti. Finale çıkan sekiz Özbek boksörden yedisi, final maçını kazanmayı başardı.

Madalya Sıklet Boksör Altın -50 kg O‘tkirbek Norqosimov Altın -55 kg Elyor Rustamov Altın -60 kg Muhammadrizo Ukimov Altın -75 kg Suhrob Rahmatullayev Altın -80 kg Abror Sharipov Altın -85 kg Sardorbek Bahromxo‘jayev Altın -90 kg Asadbek Sultanboyev Gümüş +90 kg Islom Salixov Bronz -70 kg Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev

Özbekistan U-19 takımı, erkekler kategorisinde dağıtılan 10 altın madalyadan yedisini kazandı. Kazakistan iki, Güney Kore ise bir sıklette şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın genel sonucu

Cakarta'daki müsabakada erkek milli takımlarımızın madalya dağılımı şu şekildedir:

Yaş Kategorisi Altın Gümüş Bronz Toplam U-23 4 2 3 9 U-19 7 1 1 9 Genel 11 3 4 18

Özellikle finallerdeki yüksek başarı oranı dikkat çekici: İki takımın temsilcileri de final maçlarının çoğunu galibiyetle tamamladı.

20 ülke arasında büyük zafer

U-19 ve U-23 Asya Boks Şampiyonası, 3-16 Temmuz tarihleri arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlendi. Müsabakalara 20 ulusal federasyondan 329 boksör katıldı.

Özbekistan'ın her iki erkek takımının da genel klasmanda birinci olması, ülke boksunun yakın geleceği için büyük bir başarıdır. Cakarta'da şampiyon olan genç sporcuların gelecekte büyükler milli takımı, dünya şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan'ı temsil etmesi bekleniyor.

Sizce Cakarta'da şampiyon olan boksörlerden hangisi gelecekte Olimpiyat altını kazanacak?