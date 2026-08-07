Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Yeni küresel sıralama...

·118·Dünya
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Yeni küresel sıralama...

Henley Pasaport Endeksi uluslararası kuruluşu, 2026 yılının dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını açıkladı. Sıralama, ülke vatandaşlarının önceden vize almadan ziyaret edebileceği ülke ve bölge sayısına göre oluşturuldu.

Son araştırmalar, küresel hareketlilik ve seyahat alanında Asya ülkelerinin konumunun ve diplomatik etkisinin benzeri görülmemiş ölçüde güçlendiğini gösteriyor.

Asya hâkimiyeti: İlk dört sıra Asya'da!

2026 sıralaması sonuçlarına göre, Singapur pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu seçildi. Singapurlular şu anda dünya genelinde 192 destinasyona vizesiz seyahat edebiliyor (karşılaştırma için, bu sayı 2016'da 173'tü).

Onurlu ikinciliği aynı anda üç Asya devi paylaştı:

  • Japonya

  • Güney Kore

  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Bu ülkelerin vatandaşları dünyanın 188 ülkesine herhangi bir vize olmadan özgürce giriş yapabiliyor.

Rekor sıçrama: BAE, son 20 yılda tarihi bir başarıya imza attı. Ülke, vizesiz seyahat edilebilen destinasyon sayısını 153 artırarak, toplamda 188'e çıkardı. Bu, aktif diplomatik ilişkilerin ve ekonomik kalkınmanın bir sonucu.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki durum

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri istikrarını korumaya devam ediyor, ancak Asya ülkelerinin hızlı yükselişi karşısında sıralamadaki konumları bir miktar geriledi.

Avrupa ülkeleri:

  • Norveç — 5. sıra (186 vizesiz destinasyon)

  • İsviçre — 6. sıra (185 destinasyon)

  • Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık — ortalama 184 ülkeye vizesiz giriş imkânı.

Kuzey Amerika:

  • Kanada — 183 destinasyon

  • ABD — 180 destinasyon

Kanada ve ABD, 2016'ya kıyasla vizesiz seyahat edilebilen destinasyon sayısını artırmış olsa da diğer ülkelerin çok daha hızlı gelişmesi nedeniyle sıralama tablosunda alt sıralara geriledi.

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SingapurJaponyaGüney KoreBirleşik Arap EmirlikleriHenley Passport Index
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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