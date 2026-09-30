Asya Oyunları'nda ilk finalist: Güney Kore geri dönüşle 4. kez finalde

Asya Oyunları futbol turnuvasında erkekler kategorisindeki kıran kırana geçen mücadelelerin ilk finalisti belli oldu. İlk yarı final karşılaşmasında son şampiyon Güney Kore milli takımı, Çin karşısında zorlu bir mücadele vererek 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti. Maçta 23. dakikada Çinli Wang Yu Wei perdeyi açsa da, Koreliler baskıyı artırarak 33. dakikada Lee Young-jun'un kafa golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarının kırılma noktası 82. dakikada yaşandı: Bae Jun-ho, rakip ağları havalandırarak takımına altın madalya yolunda final biletini getirdi. Böylece, Güney Kore Asya Oyunları tarihinde üst üste dördüncü kez finale yükseldi. Korelilerin şampiyonluk maçındaki rakibi, paralel oynanan Özbekistan - Japonya yarı finalinde belli olacak.

«İradeli geri dönüş, 82. dakikadaki zafer golü ve tarihi seri»: 5 ana nokta

Güney Kore - Çin yarı final karşılaşmasına dair en önemli resmi veriler:

İlk resmi finalist belli oldu: Güney Kore, yarı finalde Çin'i 2-1 mağlup ederek altın madalya maçına adını yazdırdı;

Çin'in erken golü: Wang Yu Wei 23. dakikada skoru açarak Çin'i öne geçirdi;

Lee Young-jun'dan denge golü: Koreliler 10 dakika sonra, 33. dakikada Lee Young-jun'un kafa vuruşuyla durumu eşitledi;

Bae Jun-ho final kapısını araladı: Maçın kaderini 82. dakikada Bae Jun-ho'nun attığı şık gol belirledi;

Üst üste 4. final rekoru: Güney Kore, kıta çapındaki Asya Oyunları'nda üst üste dördüncü kez finalist oldu.

Güney Kore - Çin yarı final maç raporu ve sonuç analizi

Yarı final mücadelesinin teknik parametreleri, gol kronolojisi ve turnuvadaki statü analizi:

Turnuva ve performans kriterleri Güney Kore Milli Takımı Çin Milli Takımı Final skoru 2 : 1 (geri dönüş galibiyeti) 1 : 2 (mağlubiyet) İlk yarı sonucu 1 : 1 (denge sağlandı) 1 : 1 (erken üstünlük kaybedildi) Gol dakikaları Lee Young-jun (33'), Bae Jun-ho (82') Wang Yu Wei (23') Tarihi başarı Üst üste 4. kez Asya Oyunları finaline çıkmak Finalden elendi, 3.'lük (bronz) maçı oynayacak Bir sonraki aşama ve rakip Finalist: Rakip Özbekistan veya Japonya olacak Bronz madalya maçına çıkacak

Futbol ve stratejik analiz: Kore'nin finali rakipler için neden büyük bir sınav?

Uluslararası futbol analistleri, yorumcular ve Asya futbolu uzmanlarının görüşleri:

«Asya Oyunları'nda hegemonya»: Güney Kore genç futbolu, bu turnuvada uzun yıllardır hakimiyet kurmuş durumda; üst üste 4 turnuvada finale ulaşmaları, kadro kalitesinin, fiziksel hazırlığın ve turnuva tecrübesinin çok yüksek olduğunu gösteriyor;

Geri dönüş ve karakter okulu: Maçın başında 0-1 geriye düşen takımın paniğe kapılmadan 82. dakikaya kadar sistemli baskı kurarak galibiyeti alması, Korelilerin mental olarak ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtladı; bu durum finaldeki her rakip için 90 dakika tam konsantrasyon gerektiriyor;

Özbekistan için potansiyel final heyecanı: Eğer Özbekistan U-23 milli takımı Japonya'yı yenerse, kıta taraftarları Asya'nın en güçlü iki genç takımı olan Özbekistan ve Güney Kore arasındaki süper finale tanıklık edecek.

Sizce Güney Kore'nin finaldeki rakibi kim olur: Özbekistan mı yoksa Japonya mı? Temsilcilerimiz finale çıkarsa, Asya Oyunları'nın dört kez üst üste finalisti olan Kore hegemonyasını kırıp kıta altın madalyasını ülkemize getirebilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve Asya futbolundaki bu kritik yarı final analizini tüm taraftarlarla paylaşın!