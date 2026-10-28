Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanıldı

·92·Spor
Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanıldı

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası sona erdi. Özbekistan milli takımı temsilcileri, turnuvanın final maçlarında büyük bir azim, gerçek bir şampiyonluk karakteri ve yüksek teknik beceri sergileyerek 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Özellikle süper ağır sıkletteki "Orta Asya klasiği" ve kızlar arasındaki kıran kırana geçen mücadeleler, tüm turnuvanın en dikkat çekici olayları oldu. Özbekistan Boks Federasyonu'na göre, genç boksörlerimiz dünya arenasında ülke boks okulunun liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Altın yumruklar: Yeni dünya şampiyonları

Final aşamasında rakiplerini geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıkan yurttaşlarımız:

  • Suhrob Rahmatullayev (-75 kg): İranlı Muhammed Salih Mesbahi'ye karşı çok şiddetli ve çekişmeli geçen maçta yeteneğini sergileyerek, hakemlerin 3:2'lik kararıyla mutlak dünya şampiyonu oldu;

  • Asadbek Sultanboyev (-90 kg): Ukraynalı Vladislav Naumenko'ya karşı üç raunt boyunca ringde mutlak hakimiyet kurdu ve 5:0'lık oy birliğiyle galibiyete ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu;

  • Nazokat Mardonova (-51 kg): Amerikalı Ruby Lopez'e karşı yaptığı maçta kontra atak konusunda gerçek bir "master-class" sergiledi ve rakibini 4:1'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı;

  • Islom Salixov (+90 kg): Kazakistanlı Vladislav Samojonov'a karşı oynanan "Orta Asya derbisi"nde gerçek bir irade gösterdi; ilk rauntta rakibi üstün olsa da, Islom ikinci ve üçüncü rauntlarda inisiyatifi tamamen eline aldı ve 4:1 kazanarak Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Çekişmeli finaller ve gümüş madalyalar

Turnuvanın final maçlarında sonuna kadar mücadele ederek milli takımımıza gümüş madalya kazandıran sporcularımız:

  • Maftuna Yangiyeva (-70 kg): ABD temsilcisi Marley McNelly'ye karşı zorlu bir maç çıkardı ve tüm gücünü ortaya koydu, ancak sonunda 1:4'lük skorla mağlup olarak dünya ikincisi oldu;

  • Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg): Rusyalı Kirill Korshakov ile yaptığı zorlu mücadelede 0:5'lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı onurlu bir gümüş madalya ile tamamladı.

Genç boksörlerimizin Budva'da elde ettiği bu büyük başarı, milli boksumuzun gelecek neslinin emin ellerde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gençler Dünya Boks ŞampiyonasıÖzbekistan Boks FederasyonuBudva-2024BoksSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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