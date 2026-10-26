Ronaldo'nun tartışmalı golü hakkında nihai karar: Bir gol daha hanesine yazıldı

·7·Spor
Ronaldo'nun tartışmalı golü hakkında nihai karar: Bir gol daha hanesine yazıldı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11. haftasında oynanan Al-Nassr ve Al-Faisaly arasındaki karşılaşmada (3:1) yaşanan tartışmalı pozisyon — Cristiano Ronaldo'nun golü hakkındaki spekülasyonlara nihayet son verildi. Suudi Arabistan milli takımının eski bir üyesi olan ve şu anda tanınmış bir spor gazetecisi olarak görev yapan Khalid Al-Shunaif bu konunun resmen çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Karşılaşma sırasında atılan gol, başlangıçta dünyanın önde gelen istatistik merkezlerinden biri olan Opta tarafından rakip oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak kaydedilmiş olsa da, yerel ve uluslararası resmi incelemelerin ardından gol tamamen Portekizli yıldızın adına tescil edildi.

49. dakikadaki tartışma: Video kayıtları ve Opta yorumu

Tartışmalı pozisyon ikinci yarının başında yaşandı ve büyük yankı uyandırdı:

  • Joao Felix'in ortası: 49. dakikada Al-Nassr orta saha oyuncusu Joao Felix, serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi;

  • Ronaldo'nun hamlesi: Cristiano Ronaldo yükselerek topa kafa vuruşu yapmaya çalıştı ve top ağlarla buluştu;

  • Opta şirketinin kendi kalesine gol kararı: Tekrar görüntülerinde Ronaldo'nun topa tam olarak temas edip etmediğini %100 anlamak zordu. Bu nedenle Opta analistleri, rakip savunma oyuncusu Andrei Girotto'nun temasının belirleyici olduğu sonucuna vararak golü kendi kalesine gol olarak kaydetti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun müdahalesi: «Konu tamamen çözüldü»

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Pro Lig yönetimi duruma derhal açıklık getirdi:

  • Hakem Komitesi'nin özel raporu: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi resmi bir rapor hazırlayarak tartışmalı pozisyonu titizlikle inceledi ve golün sahibinin tam olarak Cristiano Ronaldo olduğunu doğruladı;

  • Uluslararası platformlarla iletişim: Suudi Profesyonel Ligi yönetimi, kararı tam olarak pekiştirmek amacıyla uluslararası istatistik ajansları, özellikle Opta ve FIFA temsilcileriyle görüşmelerde bulundu;

  • Nihai hüküm: Khalid Al-Shunaif yayında: «Konu tamamen çözüldü. Gol resmen ve yasal olarak Cristiano Ronaldo'nun hanesine yazıldı»ifadelerini kullandı.

Tartışmalı pozisyonun detayları

Gösterge

İlk yorum

Nihai resmi karar

Maç ve skor

Al-Nassr — Al-Faisaly (3:1)

Suudi Pro Ligi, 11. hafta

Olay zamanı

49. dakika

İkinci yarı başı

Opta versiyonu

Andrei Girotto (kendi kalesine)

Karar gözden geçirildi

Federasyon ve hakemlerin sonucu

İnceleme gerektiren durum

Cristiano Ronaldo'nun golü

Asist yapan oyuncu

Joao Felix (serbest vuruş)

Hesaba katıldı

Bu resmi kararla Cristiano Ronaldo, lig gol krallığı yarışındaki bir başka önemli golünü hanesine eklemiş oldu.

Cristiano RonaldoAl-NassrSuudi Pro LigiOptaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Futbol tarihindeki mutlak rekor: Ronaldo'nun kazancı 2 milyar doları aştıFutbol tarihindeki mutlak rekor: Ronaldo'nun kazancı 2 milyar doları aştı22 Ekim 22:47Ronaldo, Neftchi karşısında alınan galibiyet ve 981. golü hakkında konuştuRonaldo, Neftchi karşısında alınan galibiyet ve 981. golü hakkında konuştu13 Ekim 07:05“Messi veya Pelé'yi seçmek bir zevk meselesi, ama ben...”: Ronaldo'dan sansasyonel açıklama“Messi veya Pelé'yi seçmek bir zevk meselesi, ama ben...”: Ronaldo'dan sansasyonel açıklama12 Ekim 21:58Ronaldo, Jesus ile yaşanan tartışmanın ardından Suudi kulübüne nasıl bir ruh haliyle döndü?Ronaldo, Jesus ile yaşanan tartışmanın ardından Suudi kulübüne nasıl bir ruh haliyle döndü?7 Ekim 22:176 aya kadar men ve para cezası: Ronaldo milli takımı terk ettiği için ceza alabilir6 aya kadar men ve para cezası: Ronaldo milli takımı terk ettiği için ceza alabilir1 Ekim 11:57João Félix, Cristiano Ronaldo'ya tarihi asisti yapmak istediğini açıkladıJoão Félix, Cristiano Ronaldo'ya tarihi asisti yapmak istediğini açıkladı27 Eylül 22:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti