Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11. haftasında oynanan Al-Nassr ve Al-Faisaly arasındaki karşılaşmada (3:1) yaşanan tartışmalı pozisyon — Cristiano Ronaldo'nun golü hakkındaki spekülasyonlara nihayet son verildi. Suudi Arabistan milli takımının eski bir üyesi olan ve şu anda tanınmış bir spor gazetecisi olarak görev yapan Khalid Al-Shunaif bu konunun resmen çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Karşılaşma sırasında atılan gol, başlangıçta dünyanın önde gelen istatistik merkezlerinden biri olan Opta tarafından rakip oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak kaydedilmiş olsa da, yerel ve uluslararası resmi incelemelerin ardından gol tamamen Portekizli yıldızın adına tescil edildi.

49. dakikadaki tartışma: Video kayıtları ve Opta yorumu

Tartışmalı pozisyon ikinci yarının başında yaşandı ve büyük yankı uyandırdı:

Joao Felix'in ortası: 49. dakikada Al-Nassr orta saha oyuncusu Joao Felix, serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi;

Ronaldo'nun hamlesi: Cristiano Ronaldo yükselerek topa kafa vuruşu yapmaya çalıştı ve top ağlarla buluştu;

Opta şirketinin kendi kalesine gol kararı: Tekrar görüntülerinde Ronaldo'nun topa tam olarak temas edip etmediğini %100 anlamak zordu. Bu nedenle Opta analistleri, rakip savunma oyuncusu Andrei Girotto'nun temasının belirleyici olduğu sonucuna vararak golü kendi kalesine gol olarak kaydetti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun müdahalesi: «Konu tamamen çözüldü»

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Pro Lig yönetimi duruma derhal açıklık getirdi:

Hakem Komitesi'nin özel raporu: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi resmi bir rapor hazırlayarak tartışmalı pozisyonu titizlikle inceledi ve golün sahibinin tam olarak Cristiano Ronaldo olduğunu doğruladı;

Uluslararası platformlarla iletişim: Suudi Profesyonel Ligi yönetimi, kararı tam olarak pekiştirmek amacıyla uluslararası istatistik ajansları, özellikle Opta ve FIFA temsilcileriyle görüşmelerde bulundu;

Nihai hüküm: Khalid Al-Shunaif yayında: «Konu tamamen çözüldü. Gol resmen ve yasal olarak Cristiano Ronaldo'nun hanesine yazıldı»ifadelerini kullandı.

Tartışmalı pozisyonun detayları

Gösterge İlk yorum Nihai resmi karar Maç ve skor Al-Nassr — Al-Faisaly (3:1) Suudi Pro Ligi, 11. hafta Olay zamanı 49. dakika İkinci yarı başı Opta versiyonu Andrei Girotto (kendi kalesine) Karar gözden geçirildi Federasyon ve hakemlerin sonucu İnceleme gerektiren durum Cristiano Ronaldo'nun golü Asist yapan oyuncu Joao Felix (serbest vuruş) Hesaba katıldı

Bu resmi kararla Cristiano Ronaldo, lig gol krallığı yarışındaki bir başka önemli golünü hanesine eklemiş oldu.