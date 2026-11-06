Ronaldo Al-Nassr'dan ayrılıyor mu? Suudi şampiyonu efsaneyi tutmak için mücadele başlattı

Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al-Nassr forması giyen Portekizli golcü Cristiano Ronaldo kulüpteki kariyerini sonlandırma konusunu ciddi şekilde değerlendiriyor. 365Scores Arabic kaynağına dayanan Al Nassr Zone haberine göre, 41 yaşındaki forvet, kulüp yönetimine mevcut sezonun sonunda takımdan ayrılabileceğini bildirdi.

Milli takımdaki 23 yıllık kariyerini kısa süre önce noktalayan efsanevi futbolcunun bu açıklaması, Suudi futbol camiasında büyük bir endişe ve tartışma yarattı.

Al-Nassr'ın planı: Sözleşme uzatma veya görkemli bir veda

Riyad devi, dünya sporunun simgesi haline gelen liderini kolayca bırakmak istemiyor:

Kalmaya ikna etme çabaları: Al-Nassr yönetimi Ronaldo ile yollarını ayırmayı kesinlikle istemiyor ve Portekizli yıldızı mevcut sözleşmeyi uzatmaya ikna etmek için aktif görüşmeler yürütüyor;

Özel veda maçı: Taraflar sözleşme yenileme konusunda anlaşamazsa, kulüp yetkilileri Ronaldo'ya büyük bir saygı göstergesi olarak görkemli bir veda töreni ve özel bir veda maçı düzenlemeyi planlıyor.

2023'ten başlayan dönem ve Sporting seçeneği

Cristiano Ronaldo'nun Asya'daki misyonunun sona ermesi, bir sonraki durağı hakkında çeşitli tahminleri beraberinde getiriyor:

Suudi Arabistan'da 4 yıllık saltanat: Efsanevi forvet, 2023'ün başından beri Al-Nassr'ın başarısı için ter döküyor ve Saudi Pro League'in küresel çapta tanınmasında ana faktör oldu;

Avrupa'ya dönüş ihtimali: Daha önce çıkan haberlerde, Ronaldo'nun futbol kariyerini altyapısından yetiştiği kulüp olan Lizbon'un Sporting takımında noktalayabileceği defalarca vurgulanmıştı.

Eğer 41 yaşındaki forvet Suudi Arabistan'dan ayrılmaya kesin karar verirse, bu sadece Orta Doğu'da değil, tüm dünya futbol piyasasında yaz transfer döneminin en sıcak olaylarından biri olacağı şüphesiz.