Ronaldo'dan muhteşem hat-trick: Al Nassr 8 gollü maçta galip

·100·Spor
Ronaldo'dan muhteşem hat-trick: Al Nassr 8 gollü maçta galip

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftası futbolseverlere gerçek bir gol şöleni sundu. Haftanın merkez mücadelelerinden birinde Riyad temsilcisi Al Nassr, sahasında Al Kholood'u konuk etti ve 8 golün atıldığı dramatik karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı.

Maçın başrol oyuncusu olan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ikinci yarıda sadece 15 dakika içinde rakip fileleri 3 kez havalandırarak futbol tarihindeki mutlak rekor yolunda dev bir adım daha attı.

Ronaldo'nun şovu ve Felix'in asist rekoru

Al Nassr ile Al Kholood arasındaki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu:

  • İlk yarıdaki gerilim: Konuk ekipten Domingues 16. dakikada perdeyi açsa da, Angelo (24) ve Sadio Mane (38) Riyad ekibini öne geçirdi. Ancak devre arasına girilirken Essomba skoru dengeledi: 2-2.

  • 15 dakikalık 'fırtına': İkinci yarıda sahneye Cristiano Ronaldo çıktı. Yıldız oyuncu 66, 72 ve 81. dakikalarda üst üste goller atarak hat-trick yaptı ve maçın kaderini belirledi.

  • Joao Felix'in ustalığı: Portekizli orta saha oyuncusu Joao Felix, bu maçta takım arkadaşlarına tam 4 asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

  • 985. gol ve 1000 barajı: Bu üç golün ardından Ronaldo'nun kariyerindeki resmi gol sayısı 985'e ulaştı. Futbol tarihindeki inanılmaz 1.000 gol barajına ulaşmasına artık sadece 15 gol kaldı.

Al Qadsiah'tan büyük zafer ve Pro Lig'de yeni lider

Haftanın bir diğer karşılaşması puan durumunun zirvesinde ciddi değişikliklere yol açtı:

  • Al Riyadh deplasmanında 6-0: Deplasmanda sahne alan Al Qadsiah, rakip filelere 6 gol gönderdi.

  • Reijnders'ten hat-trick: Kazanan tarafta Reijnders (18, 56, 86) üç gol atarak günün ikinci hat-trick yapan ismi oldu. Ayrıca Salem (37), Muhammed (67) ve Quinones (87) de skora katkı sağladı.

  • Puan durumundaki vaziyet: Bu farklı galibiyetin ardından Al Qadsiah, averajla Al Nassr'ı geride bırakarak (her iki takımın da 28 puanı var) Suudi Pro Ligi'nin yeni lideri oldu.

Suudi Arabistan liginde şampiyonluk yarışı her zamankinden daha çekişmeli hale gelirken, Ronaldo'nun 1.000 gol yolculuğu dünya futbolunun odağında kalmaya devam ediyor.

Cristiano RonaldoAl NassrSuudi Pro LigiAl QadsiahFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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