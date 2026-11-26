Saygın Opta istatistik ve analiz merkezi, UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 5. hafta maçlarının ardından takımların şampiyonluk şanslarını yeniden hesapladı.

İlk şampiyonluk için en yüksek ihtimal 'Topçular'da

Süper bilgisayar tahminlerine göre, Londra'nın Arsenal kulübü turnuvanın favorisi konumunda. Analistler, 'Topçular'ın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma ihtimalini yüzde 18,6 olarak değerlendirdi.

İlk üçte Münih'in Bayern Münih (%16,29) ve Katalonya'nın Barcelona (%12,58) takımları yer aldı. Son iki sezondur turnuvanın şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Paris'in PSG kulübü ise yüzde 12,37 oranla 4. sırada yer buldu. İtalya'nın Como takımının ilk onda yer alması ise dikkat çekici bir sonuç oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek 10 takım (Opta tahmini):

Sıra Takım Kazanma ihtimali 1 Arsenal %18,6 2 Bayern Münih %16,29 3 Barcelona %12,58 4 PSG %12,37 5 Real Madrid %10,69 6 Manchester City %6,77 7 Liverpool %6,31 8 Inter %3,37 9 Borussia Dortmund %2,33 10 Como %2,23

Hatırlatalım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında son iki sezonda PSG şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sizce Opta süper bilgisayarının tahmini gerçekleşecek mi ve Arsenal tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek mi?

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