iPhone 18 akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları ne kadar
iPhone 18 akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları — 24 Ekim 2026
iPhone DUO
- 256 GB — 3 999 dolar
- 512 GB — 4 799 dolar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 dolar
- 256 GB Glacier — 1 559 dolar
- 256 GB Black — 1 559 dolar
- 256 GB Burgundy — 1 559 dolar
- 512 GB — 1 819 dolar
- 1 TB — 2 899 dolar
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Black — 1 749 dolar
- 256 GB Silver — 1 749 dolar
- 256 GB Glacier — 1 749 dolar
- 256 GB Burgundy — 1 799 dolar
- 512 GB Black — 1 999 dolar
- 512 GB Silver — 2 019 dolar
- 512 GB Glacier — 1 999 dolar
- 512 GB Burgundy — 2 099 dolar
- 1 TB — 2 699 dolar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 dolar
- 256 GB Glacier — 1 579 dolar
- 256 GB Black — 1 589 dolar
- 256 GB Burgundy — 1 589 dolar
- 512 GB — 1 869 dolar
- 1 TB — 2 799 dolar
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Glacier — 1 779 dolar
- 256 GB Black — 1 759 dolar
- 256 GB Silver — 1 759 dolar
- 256 GB Burgundy — 1 809 dolar
- 512 GB Black — 2 089 dolar
- 512 GB Silver — 2 089 dolar
- 512 GB Burgundy — 2 099 dolar
- 512 GB Glacier — 2 099 dolar
- 1 TB Black — 2 679 dolar
- 1 TB Burgundy — 2 699 dolar
- 1 TB Glacier — 2 999 dolar
- 1 TB Silver — 2 999 dolar
Not: Fiyatlar saatlik olarak değişiklik gösterebilir.
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