27 Kasım tarihli iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
27 Kasım 2026 itibarıyla, iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri dahil olmak üzere iPhone 18 serisi akıllı telefonların fiyatları aşağıdadır. Listede eSIM + eSIM ve SIM + eSIM versiyonları ayrı ayrı belirtilmiştir.
iPhone DUO
• 256 GB: $2849
• 512 GB: $3399
• 1 TB: $5099
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1539
• 256 GB, Glacier: $1539
• 256 GB, Black: $1539
• 256 GB, Burgundy: $1539
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1729
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1729
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2039
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $2029
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1589
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1599
• 512 GB: $1879
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1779
• 256 GB, Black: $1749
• 256 GB, Silver: $1769
• 256 GB, Burgundy: $1769
• 512 GB, Black: $2029
• 512 GB, Silver: $2079
• 512 GB, Burgundy: $2059
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2749
• 1 TB, Burgundy: $2749
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Fiyatlar günlük olarak değişebilir.
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