iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları güncellendi

·9·Teknoloji
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları güncellendi

1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların yeni fiyatları açıklandı. Fiyatlar depolama kapasitesine, gövde rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir. iPhone Duo'nun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 2899 dolar, 512 GB depolama alanına sahip modeli ise 3299 dolardan satışa sunulmaktadır.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 dolar

• 256 GB, Glacier: 1529 dolar

• 256 GB, Black: 1529 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1529 dolar

• 512 GB: 1799 dolar

• 1 TB: 2899 dolar

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 dolar

• 256 GB, Silver: 1719 dolar

• 256 GB, Glacier: 1739 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1759 dolar

• 512 GB, Black: 1949 dolar

• 512 GB, Silver: 1979 dolar

• 512 GB, Glacier: 1979 dolar

• 512 GB, Burgundy: 1999 dolar

• 1 TB: 2599 dolar

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 dolar

• 256 GB, Glacier: 1589 dolar

• 256 GB, Black: 1569 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1569 dolar

• 512 GB: 1839 dolar

• 1 TB: 2799 dolar

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 dolar

• 256 GB, Black: 1729 dolar

• 256 GB, Silver: 1729 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1809 dolar

• 512 GB, Black: 1999 dolar

• 512 GB, Silver: 2029 dolar

• 512 GB, Burgundy: 1999 dolar

• 512 GB, Glacier: 2049 dolar

• 1 TB, Black: 2649 dolar

• 1 TB, Burgundy: 2699 dolar

• 1 TB, Glacier: 2999 dolar

• 1 TB, Silver: 2999 dolar

Belirtilen fiyatlar 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Satış kaynağı verilerine göre akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilmektedir. Bu nedenle satın almadan önce seçilen modelin güncel fiyatını teyit etmeniz önerilir.

iPhone 18AppleAkıllı Telefon FiyatlarıTeknolojiMobil Cihazlar
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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