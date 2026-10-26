Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida bo‘lib o‘tadigan 425 ming dollar sovrin jamg‘armasiga ega «Clutch Chess: Champions Showdown» turnirida ishtirok etadi.
- 27–29 oktyabr kunlari o‘tkaziladigan mazkur musobaqada Sindorov Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana va Pragnanandxa Rameshbabu kabi dunyoning eng kuchli shaxmatchilariga qarshi 18 ta tezkor partiyada dona suradi.
O‘zbekistonlik yosh grossmeyster, jahon shaxmat toji da’vogari Javohir Sindorov noyabr oyida amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju bilan bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuv oldidan AQSHning Sent-Luis shahrida start oladigan nufuzli «Clutch Chess: Champions Showdown» turnirida qatnashadi. Bu haqda shaxmat olamining eng ishonchli platformalaridan biri hisoblangan ChessBase xabar tarqatdi.
27–29 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan mazkur musobaqa sayyoramizning eng kuchli to‘rt nafar elita grossmeysterini bir davraga jamlaydi va umumiy sovrin jamg‘armasi 425 ming dollarni tashkil etadi.
Elita raqiblar va Gukesh bilan jang oldidan so‘nggi repetitsiya
Sent-Luisdagi ushbu turnir Sindorov uchun noyabr oyidagi tarixiy jahon chempionligi bahsi oldidan o‘ziga xos bosh sinov vazifasini o‘taydi:
Raqiblar — dunyoning eng sara yulduzlari: Musobaqada o‘zbekistonlik shaxmatchiga qarshi AQSHning eng kuchli grossmeysterlari Hikaru Nakamura va Fabiano Karuana, shuningdek, Hindistonning porloq yulduzi Pragnanandxa Rameshbabu dona suradi;
18 ta shiddatli partiya: Har bir grossmeyster tezkor (rapid) shaxmat yo‘nalishi bo‘yicha jami 18 tadan murosasiz uchrashuv o‘tkazadi;
Jahon tojiga yo‘l: Ma’lumki, noyabr oyida Javohir Sindorov hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi klassik va tezkor yo‘nalishlarda shaxmat toji uchun doska qarshisiga o‘tiradi. Sent-Luis bahslari uning ruhiy va taktik tayyorgarligini ko‘rsatib beradi.
«Clutch» tizimining siri: So‘nggi soniyagacha intriga saqlanadi
Turnirning o‘ziga xos jihati uning maxsus ochko hisoblash tartibidadir:
Ortib boruvchi ochkolar: Har bir navbatdagi o‘yin kunida g‘alaba uchun beriladigan ochkolarning qiymati muntazam ravishda oshib boradi;
Kambek uchun imkoniyat: Bunday noodatiy reglament musobaqaning hatto oxirgi kunida ham ortda qolayotgan shaxmatchilarga hal qiluvchi zarbalar evaziga peshqadamlikni tortib olish va turnir jadvalini keskin o‘zgartirish imkonini beradi;
Maksimal tomoshaboplik: «Clutch» formati grossmeysterlarni so‘nggi soniyagacha tavakkal qilishga va faqat g‘alaba uchun hujumkor o‘ynashga majbur qiladi.
Turnir vizitkasi: «Clutch Chess: Champions Showdown»
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Musobaqa nomi
Clutch Chess: Champions Showdown
Sanalar
2026 yil 27–29 oktyabr
O‘tkazilish joyi
Sent-Luis, AQSH
Sovrin jamg‘armasi
425 000 AQSH dollari
Ishtirokchilar
Javohir Sindorov (O‘zbekiston), Hikaru Nakamura (AQSH), Fabiano Karuana (AQSH), Pragnanandxa Rameshbabu (Hindiston)
O‘yinlar formati
Tezkor shaxmat (Rapid), jami 18 ta partiya
Ushbu nufuzli musobaqa Sindorov uchun nafaqat yirik sovrin jamg‘armasi uchun kurash, balki noyabr oyidagi eng muhim tarixiy to‘qnashuvga mukammal sport formasida yetib borish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ladi.
Izohlar 0
…