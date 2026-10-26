Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi

·54·Sport
Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida bo‘lib o‘tadigan 425 ming dollar sovrin jamg‘armasiga ega «Clutch Chess: Champions Showdown» turnirida ishtirok etadi.
  • 27–29 oktyabr kunlari o‘tkaziladigan mazkur musobaqada Sindorov Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana va Pragnanandxa Rameshbabu kabi dunyoning eng kuchli shaxmatchilariga qarshi 18 ta tezkor partiyada dona suradi.

O‘zbekistonlik yosh grossmeyster, jahon shaxmat toji da’vogari Javohir Sindorov noyabr oyida amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju bilan bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuv oldidan AQSHning Sent-Luis shahrida start oladigan nufuzli «Clutch Chess: Champions Showdown» turnirida qatnashadi. Bu haqda shaxmat olamining eng ishonchli platformalaridan biri hisoblangan ChessBase xabar tarqatdi.

27–29 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan mazkur musobaqa sayyoramizning eng kuchli to‘rt nafar elita grossmeysterini bir davraga jamlaydi va umumiy sovrin jamg‘armasi 425 ming dollarni tashkil etadi.

Elita raqiblar va Gukesh bilan jang oldidan so‘nggi repetitsiya

Sent-Luisdagi ushbu turnir Sindorov uchun noyabr oyidagi tarixiy jahon chempionligi bahsi oldidan o‘ziga xos bosh sinov vazifasini o‘taydi:

  • Raqiblar — dunyoning eng sara yulduzlari: Musobaqada o‘zbekistonlik shaxmatchiga qarshi AQSHning eng kuchli grossmeysterlari Hikaru Nakamura va Fabiano Karuana, shuningdek, Hindistonning porloq yulduzi Pragnanandxa Rameshbabu dona suradi;

  • 18 ta shiddatli partiya: Har bir grossmeyster tezkor (rapid) shaxmat yo‘nalishi bo‘yicha jami 18 tadan murosasiz uchrashuv o‘tkazadi;

  • Jahon tojiga yo‘l: Ma’lumki, noyabr oyida Javohir Sindorov hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi klassik va tezkor yo‘nalishlarda shaxmat toji uchun doska qarshisiga o‘tiradi. Sent-Luis bahslari uning ruhiy va taktik tayyorgarligini ko‘rsatib beradi.

«Clutch» tizimining siri: So‘nggi soniyagacha intriga saqlanadi

Turnirning o‘ziga xos jihati uning maxsus ochko hisoblash tartibidadir:

  • Ortib boruvchi ochkolar: Har bir navbatdagi o‘yin kunida g‘alaba uchun beriladigan ochkolarning qiymati muntazam ravishda oshib boradi;

  • Kambek uchun imkoniyat: Bunday noodatiy reglament musobaqaning hatto oxirgi kunida ham ortda qolayotgan shaxmatchilarga hal qiluvchi zarbalar evaziga peshqadamlikni tortib olish va turnir jadvalini keskin o‘zgartirish imkonini beradi;

  • Maksimal tomoshaboplik: «Clutch» formati grossmeysterlarni so‘nggi soniyagacha tavakkal qilishga va faqat g‘alaba uchun hujumkor o‘ynashga majbur qiladi.

Turnir vizitkasi: «Clutch Chess: Champions Showdown»

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Musobaqa nomi

Clutch Chess: Champions Showdown

Sanalar

2026 yil 27–29 oktyabr

O‘tkazilish joyi

Sent-Luis, AQSH

Sovrin jamg‘armasi

425 000 AQSH dollari

Ishtirokchilar

Javohir Sindorov (O‘zbekiston), Hikaru Nakamura (AQSH), Fabiano Karuana (AQSH), Pragnanandxa Rameshbabu (Hindiston)

O‘yinlar formati

Tezkor shaxmat (Rapid), jami 18 ta partiya

Ushbu nufuzli musobaqa Sindorov uchun nafaqat yirik sovrin jamg‘armasi uchun kurash, balki noyabr oyidagi eng muhim tarixiy to‘qnashuvga mukammal sport formasida yetib borish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ladi.

Javohir SindorovClutch Chess: Champions ShowdownGukesh Dommarajushaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiBugun 16:26“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)17 oktabr 20:25Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?1 oktabr 10:29Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi