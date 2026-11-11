Britaniya nashrlari «Manchester Siti»dagi o‘zbek himoyachisi haqida nimalar yozmoqda?

2 daqiqa o'qish63
Britaniya nashrlari «Manchester Siti»dagi o‘zbek himoyachisi haqida nimalar yozmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» klubi himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasidagi o‘yinlari hamda sovuq ob-havoga qaramay yengi kalta futbolkada maydonga tushgani uchun Britaniya matbuotining e’tiboriga tushdi.
  • Nottingemda 7 daraja sovuq sharoitda o‘tgan bahsda 22 yoshli futbolchi o‘zining chidamliligi va «eski maktab» vakiliga xos xarakteri bilan ingliz ishqibozlarini hayratda qoldirdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasida nafaqat mustahkam himoyasi, balki temir irodasi va o‘ziga xos fe’l-atvori bilan ham Britaniya matbuotining bosh qahramoniga aylandi. Nottingemda kechgan keskin bahsda havo harorati keskin sovib ketganiga qaramay, 22 yoshli o‘zbek futbolchisining maydondagi xatti-harakati ingliz ishqibozlari va yirik sport nashrlarini hayratda qoldirdi.

7 darajalik ayoz va maydondagi yagona «eski maktab» vakili

«Nottingem Forest»ga qarshi o‘yinda termometr ko‘rsatkichi 7 daraja iliqni (tuman va izg‘irin sharoitida ayoz hissini) tashkil etgan bir paytda, maydondagi deyarli barcha futbolchilar — raqiblar ham, «Siti»dagi yulduz jamoadoshlar ham uzun yengli termo-kiyimlar va qo‘lqoplarda harakat qilishdi. Faqat Abduqodir Husanovgina maydonga odatdagidek yengi kalta futbolkada tushdi va 90 daqiqa davomida sovuqni pisand qilmay kurash olib bordi.

Mashhur Rising Ballers nashri o‘zbekistonlik himoyachining ushbu suratini e’lon qilib, uni haqiqiy klassik futbol davri vakillariga o‘xshatdi:

«Husanovdan sovuq o‘tmaydi... Nottingemda yetti daraja ayoz hukm surmoqda, ammo u maydonda yengi kalta futbolkada o‘ynayotgan yagona o‘yinchi bo‘ldi. Futbolchilarning eski an’analarga qaytganini ko‘rish yoqimli. Bu rostdan ham haqiqiy eski maktab (old school)!»

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Abduqodir Husanovning Angliyadagi ko‘rsatkichlari

Futbolchi

Abduqodir Husanov (22 yosh, himoyachi)

Klub va maqomi

«Manchester Siti» (APLdagi ilk o‘zbekistonlik futbolchi)

Transfer tarixi

2025 yil yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan o‘tgan

Voqea joyi

Nottingem stadioni, APL doirasidagi uchrashuv

Havo harorati

+7 daraja sovuq izg‘irin

Angliya mediasi bahosi

«Haqiqiy eski maktab» va bukilmas xarakter egasi

«U ayiqlar bilan olishgan»: Ijtimoiy tarmoqlardagi hazillar to‘lqini

Husanovning sovuqqa chidamliligi ingliz futbol jamoatchiligi orasida memlar va qiziqarli izohlarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, taniqli Statsports futbol platformasi himoyachining bukilmas tabiati haqida kinoyali post qoldirdi:

«Bu yigit o‘rmonda katta bo‘lgan, bolaligida ayiqlarni quvlab yurib, ular bilan olishgan bo‘lsa kerak. Nottingemdagi bunday sovuq uning uchun Ispaniyaning Benidorm sohilida shezlongda yotgandek gap!»

Bunday samimiy va hayrat to‘la munosabat bejiz emas. 2025 yilning boshida «Lans»dan «shaharliklar» safiga qo‘shilib, APL tarixida maydonga tushgan ilk o‘zbekistonlik bo‘lgan Husanov qisqa vaqt ichida Pep Gvardiola tizimida yuqori tezlik, murosasiz yakkakurashlar va pozitsion barqarorlik bo‘yicha liganing eng ishonchli yosh himoyachilaridan biriga aylanib ulgurdi.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning ushbu mardonavor va qat’iy xarakateri uni «Manchester Siti»da dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari qatoriga olib chiqa oladimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari