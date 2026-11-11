Britaniya nashrlari «Manchester Siti»dagi o‘zbek himoyachisi haqida nimalar yozmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» klubi himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasidagi o‘yinlari hamda sovuq ob-havoga qaramay yengi kalta futbolkada maydonga tushgani uchun Britaniya matbuotining e’tiboriga tushdi.
- Nottingemda 7 daraja sovuq sharoitda o‘tgan bahsda 22 yoshli futbolchi o‘zining chidamliligi va «eski maktab» vakiliga xos xarakteri bilan ingliz ishqibozlarini hayratda qoldirdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Premer-ligasida nafaqat mustahkam himoyasi, balki temir irodasi va o‘ziga xos fe’l-atvori bilan ham Britaniya matbuotining bosh qahramoniga aylandi. Nottingemda kechgan keskin bahsda havo harorati keskin sovib ketganiga qaramay, 22 yoshli o‘zbek futbolchisining maydondagi xatti-harakati ingliz ishqibozlari va yirik sport nashrlarini hayratda qoldirdi.
7 darajalik ayoz va maydondagi yagona «eski maktab» vakili
«Nottingem Forest»ga qarshi o‘yinda termometr ko‘rsatkichi 7 daraja iliqni (tuman va izg‘irin sharoitida ayoz hissini) tashkil etgan bir paytda, maydondagi deyarli barcha futbolchilar — raqiblar ham, «Siti»dagi yulduz jamoadoshlar ham uzun yengli termo-kiyimlar va qo‘lqoplarda harakat qilishdi. Faqat Abduqodir Husanovgina maydonga odatdagidek yengi kalta futbolkada tushdi va 90 daqiqa davomida sovuqni pisand qilmay kurash olib bordi.
Mashhur Rising Ballers nashri o‘zbekistonlik himoyachining ushbu suratini e’lon qilib, uni haqiqiy klassik futbol davri vakillariga o‘xshatdi:
«Husanovdan sovuq o‘tmaydi... Nottingemda yetti daraja ayoz hukm surmoqda, ammo u maydonda yengi kalta futbolkada o‘ynayotgan yagona o‘yinchi bo‘ldi. Futbolchilarning eski an’analarga qaytganini ko‘rish yoqimli. Bu rostdan ham haqiqiy eski maktab (old school)!»
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Abduqodir Husanovning Angliyadagi ko‘rsatkichlari
Futbolchi
Abduqodir Husanov (22 yosh, himoyachi)
Klub va maqomi
«Manchester Siti» (APLdagi ilk o‘zbekistonlik futbolchi)
Transfer tarixi
2025 yil yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan o‘tgan
Voqea joyi
Nottingem stadioni, APL doirasidagi uchrashuv
Havo harorati
+7 daraja sovuq izg‘irin
Angliya mediasi bahosi
«Haqiqiy eski maktab» va bukilmas xarakter egasi
«U ayiqlar bilan olishgan»: Ijtimoiy tarmoqlardagi hazillar to‘lqini
Husanovning sovuqqa chidamliligi ingliz futbol jamoatchiligi orasida memlar va qiziqarli izohlarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, taniqli Statsports futbol platformasi himoyachining bukilmas tabiati haqida kinoyali post qoldirdi:
«Bu yigit o‘rmonda katta bo‘lgan, bolaligida ayiqlarni quvlab yurib, ular bilan olishgan bo‘lsa kerak. Nottingemdagi bunday sovuq uning uchun Ispaniyaning Benidorm sohilida shezlongda yotgandek gap!»
Bunday samimiy va hayrat to‘la munosabat bejiz emas. 2025 yilning boshida «Lans»dan «shaharliklar» safiga qo‘shilib, APL tarixida maydonga tushgan ilk o‘zbekistonlik bo‘lgan Husanov qisqa vaqt ichida Pep Gvardiola tizimida yuqori tezlik, murosasiz yakkakurashlar va pozitsion barqarorlik bo‘yicha liganing eng ishonchli yosh himoyachilaridan biriga aylanib ulgurdi.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning ushbu mardonavor va qat’iy xarakateri uni «Manchester Siti»da dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari qatoriga olib chiqa oladimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…