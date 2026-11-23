Garri Kasparov Sindorov va Gukesh o‘rtasidagi jahon toji bahsi oldidan favoritni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq jahon chempioni Garri Kasparov Shveysariyada bo'lib o'tadigan jahon shaxmat toji uchun bahsda hindistonlik Gukesh Dommarajuni biroz ustun deb hisoblamoqda.
- Kasparovning fikricha, Gukeshning jahon chempionligi uchun o'ynash tajribasi Javohir Sindorovning hujumkor uslubidan ko'ra muhimroq omil bo'lishi mumkin.
- 24 noyabr kuni boshlanadigan 14 ta klassik partiyadan iborat bellashuvda g'olib bo'lish uchun 7,5 ochko jamg'arish talab etiladi.
Shaxmat bo‘yicha sobiq jahon chempioni Garri Kasparov yaqinlashib kelayotgan jahon shaxmat toji uchun bellashuv arafasida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorovning imkoniyatlarini baholadi.
Uning raqibi — amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bo‘ladi. Bu haqda Moneycontrol nashri xabar bermoqda.
Kasparov nima uchun Gukeshni biroz ustun ko‘rmoqda?
Antverpen shahrida so‘zga chiqqan Kasparov mazkur qarama-qarshilikda Gukeshni biroz ustun deb hisoblashini bildirdi. Uning fikricha, hindistonlik shaxmatchida jahon chempionligi uchun asosiy bahsda o‘ynash tajribasi mavjudligi muhim omil bo‘lishi mumkin.
«Sindorov juda tomoshabop, hujumkor uslubda o‘ynaydi, lekin tajriba juda muhim. Gukeshda esa bu jihat bor. Uni mag‘lub etish juda qiyin. Shu bois unga ozroq bo‘lsa-da, ko‘proq imkoniyat beraman. Bellashuvga qancha vaqt tayyorgarlik ko‘rishingizdan qat’i nazar, odatda eng muhim omil — tajriba bo‘ladi», — deya ta’kidladi Kasparov.
Format va o‘zaro uchrashuvlar tarixi
Jahon chempioni unvoni uchun bahs Shveysariyada o‘tkaziladi. Birinchi partiya 24 noyabr kuni boshlanadi. Shaxmatchilar jami 14 ta klassik partiyada kuch sinashadi. Muddatidan oldin zafar quchish uchun 7,5 ochko jamg‘arish talab etiladi. Agar asosiy bosqich yakunida hisob teng bo‘lsa, g‘olib tay-breykda aniqlanadi.
Qayd etish joizki, klassik shaxmatdagi o‘zaro bahslarda Sindorov hozircha Gukeshdan ustun — hisob 2,5:0,5. Ikkala g‘alabani ham o‘zbekistonlik grossmeyster raqibi Gukesh jahon chempioni bo‘lishidan oldin qo‘lga kiritgan.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Bahs ishtirokchilari
Javohir Sindorov (O‘zbekiston) — Gukesh Dommaraju (Hindiston)
Boshlanish sanasi va joyi
24 noyabr, Shveysariya
Bahs formati
14 ta klassik partiya; 7,5 ochko (zarurat bo‘lsa — tay-breyk)
Klassik o‘yinlardagi hisob
2,5:0,5 Javohir Sindorov foydasiga
Kasparov bahosi
Tajriba omili sabab Gukeshga biroz ko‘proq imkoniyat berildi
Sizningcha, klassik partiyalardagi o‘zaro ustunlik va hujumkor uslub Javohir Sindorovga jahon toji uchun kechadigan bahsda hal qiluvchi ustunlik bera oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…