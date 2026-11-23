Bibisaradan Javohir Sindarovga qo‘llab-quvvatlash: yangi suratlar e’lon qilindi
Jahon shaxmat toji uchun hal qiluvchi bahslar boshlanishi arafasida Javohir Sindarovga kutilmagan qo‘llab-quvvatlash keldi. Qozog‘istonlik mashhur shaxmatchi Bibisara Asaubayeva o‘zbek grossmeysteri bilan tushgan yangi suratlarini ijtimoiy tarmoqda e’lon qildi.
Qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisara Asaubayeva o‘zining Instagram sahifasida Javohir Sindarov bilan tushgan suratlarini joylashtirdi.
Suratlar o‘zbekistonlik grossmeysterning amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan jahon shaxmat toji uchun o‘tkaziladigan bahsi oldidan olingan.
Asaubayeva o‘z postiga qisqacha «WCC, Jeneva» deb yozgan. U izohga shaxmat donasi va qo‘llarini yurak shaklida birlashtirgan emodzilarni ham qo‘shgan. Bu esa shaxmat muxlislarining e’tiborini tortdi.
Sindorov uchun hal qiluvchi bahs boshlanmoqda
Javohir Sindorov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun kurash Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi. Birinchi klassik partiya 24 noyabr kuni o‘tkaziladi.
Jami 14 ta klassik partiya rejalashtirilgan. Qaysi shaxmatchi birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plasa, jahon chempioni unvonini qo‘lga kiritadi. Agar 14 partiyadan keyin hisob 7:7 bo‘lib qolsa, g‘olib tay-breykda aniqlanadi.
Sindorov — O‘zbekiston shaxmati tarixidagi muhim vakil
Javohir Sindorov ushbu bahsda nafaqat shaxsiy faoliyatidagi eng katta maqsadlardan biri uchun, balki O‘zbekiston shaxmati tarixida yangi sahifa ochish uchun ham kurashadi. U jahon chempioni unvoni uchun bahsga chiqqan mamlakatimizdan birinchi shaxmatchi hisoblanadi.
Endi shaxmat muxlislarining diqqati Jenevaga qaratilgan. Sindorovning Gukeshga qarshi birinchi partiyasi 24 noyabr kuni boshlanadi. Bibisara Asaubayevaning yangi suratlari esa tarixiy bahs arafasidagi e’tiborli voqealardan biri bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…